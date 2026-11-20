Telcel se cae y deja a miles de usuarios sin señal en México

Clientes de la telefonía reportaron fallas en redes sociales tras quedarse sin servicio de voz y datos móviles

Usuarios han reportado este viernes 20 de noviembre que Telcel presenta fallas en distintas zonas de México a través de redes sociales. Las quejas se centran en la falta de señal para realizar llamadas y en la imposibilidad de conectarse a internet mediante datos móviles.

De acuerdo con los reportes en línea, los problemas comenzaron a intensificarse alrededor de las 11:00 horas, sin que hasta el momento se conozca el origen de la interrupción ni exista un aviso previo de mantenimiento por parte de la compañía.

La compañía confirmó una degradación en su red que afectó la señal y los datos móviles. / iStock

Zonas afectadas y reportes en Downdetector

Según los registros de Downdetector, portal dedicado al monitoreo en tiempo real de caídas en servicios digitales y de telecomunicaciones, los inconvenientes señalados por los clientes se reparten en señal móvil con 70 %, internet móvil con 16 % y llamadas de voz con 13 %.

La empresa de telecomunicaciones confirmó que sufrió una degradación en puntos específicos de su Región 9, situación que provocó intermitencias en la telefonía y que, de acuerdo con varios internautas, aún tarda en normalizarse por completo. Esta zona operativa comprende el Valle de México y entidades vecinas; es decir, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Morelos.

“La red está arriba, los usuarios que tuvieron intermitencia están ingresando a la red paulatinamente”, informó el área de comunicación de Telcel.

Adicionalmente, diversos avisos en línea apuntan a que el inconveniente también repercutió en conexiones residenciales, por lo que tanto suscriptores de Telcel como de Telmex enfrentaron dificultades para navegar en internet fijo.

Telcel experimentó una degradación en algunas localidades de región 9, por lo que se ha presentado intermitencia en el servicio

¿Cómo levantar un reporte por fallas en Telcel?

Si los inconvenientes con la cobertura, los datos móviles o las llamadas persisten, los titulares de una línea tienen la opción de solicitar soporte a través de las vías oficiales de la compañía.

Usuarios de Telcel reportaron fallas en el servicio de telefonía móvil este viernes 20 de noviembre. / iStock