La exconductora compartió una herramienta de inteligencia artificial para consultar información sobre su proceso legal, mientras México busca su extradición desde España

Luego de cuatro años sin realizar publicaciones en redes sociales, Inés Gómez Mont reapareció en Instagram la tarde de este miércoles 25 de noviembre de 2026, en medio de la controversia por su salida de Estados Unidos y la solicitud de extradición presentada por el Gobierno mexicano ante las autoridades españolas.

Podría interesarte Contra Sheinbaum prepara reclamo a Estados Unidos por caso de Inés Gómez Mont

Su regreso a la actividad digital no estuvo acompañado de fotografías personales ni de un mensaje en el que explicara lo ocurrido durante las últimas semanas. En cambio, la expresentadora decidió compartir una herramienta que, según su creador, permite analizar las acusaciones que enfrenta en México con ayuda de la inteligencia artificial.

La publicación llamó la atención debido al prolongado periodo en el que Gómez Mont se mantuvo alejada de las redes sociales y del ojo público, desde que comenzaron sus problemas con la justicia mexicana.

¿Qué publicó Inés Gómez Mont después de cuatro años?

La exconductora difundió una captura de pantalla de un mensaje privado enviado por un usuario identificado como ‘El Testigo Incómodo’, quien asegura haber desarrollado un supuesto ‘detector de mentiras’ mediante ChatGPT para consultar información relacionada con su expediente judicial.

“Buenos días, Inés. Sigo de cerca tu caso y he creado un Detector de Mentiras para que cualquiera pueda contrastar, mediante ChatGPT, lo que se dice de ti con lo que dice el expediente”, se lee en el mensaje.

La presentadora también compartió el enlace al portal de dicho usuario, donde se ofrecen instrucciones para comparar las versiones difundidas públicamente sobre su caso con el contenido de la orden de aprehensión emitida en septiembre de 2021.

Gómez Mont retomó sus redes sociales tras abandonar Estados Unidos./ RS

Aunque la herramienta pretende facilitar la consulta de información, ChatGPT no puede determinar por sí mismo la veracidad de las acusaciones, garantizar la autenticidad de los documentos ni establecer la responsabilidad penal de una persona.

México solicita la extradición de Inés Gómez Mont a España

El regreso de Gómez Mont a Instagram ocurrió el mismo día en que la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que México solicitó formalmente su extradición a España, país al que viajó la exconductora después de abandonar Estados Unidos.

Durante su conferencia matutina, la mandataria expresó su inconformidad por el retiro de la ficha roja de Interpol y adelantó que enviará una nota diplomática al Gobierno estadounidense para solicitar explicaciones sobre lo sucedido.

“Hay todas las pruebas de que [ella] se dedicaba a la factura falsa, entonces por qué no se extraditó a México”, sentenció.

Inés Gómez Mont fue detenida el 30 de octubre de 2026 en Miami, Florida, por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). Después de permanecer más de tres semanas bajo custodia migratoria, aceptó una salida voluntaria del país, la cual se concretó el lunes 23 de noviembre.

La presentadora difundió un supuesto ‘detector de mentiras’ creado con ChatGPT./ RS