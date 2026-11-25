Sheinbaum prepara reclamo a Estados Unidos por caso de Inés Gómez Mont

Claudia Sheinbaum confirmó que México ya solicitó la extradición de Inés Gómez Mont a España. / Especial

La presidenta confirmó que la exconductora fue deportada a España tras permanecer bajo custodia migratoria en Estados Unidos; México ya solicitó su extradición y cuestionará el retiro de su ficha roja de Interpol

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el Gobierno de México ya solicitó a España la extradición de Inés Gómez Mont, luego de que Estados Unidos la deportara a territorio español el pasado 23 de noviembre. Además, anunció que enviará una nota diplomática al gobierno estadounidense para exigir explicaciones sobre las condiciones en las que salió del país.

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Durante su conferencia matutina de este miércoles 25 de noviembre, la mandataria explicó que la exconductora habría sido enviada a España debido a que cuenta con doble nacionalidad, mexicana y española, y habría ingresado a Estados Unidos con un pasaporte de este último país.

Sheinbaum señaló que el caso representa un asunto relevante para la relación bilateral con Washington, pues Gómez Mont cuenta con tres órdenes de aprehensión vigentes en México y anteriormente tenía una ficha roja de Interpol para facilitar su localización y detención internacional.

¿Por qué Sheinbaum enviará una nota diplomática a Estados Unidos?

La presidenta cuestionó que las autoridades estadounidenses no entregaran a Inés Gómez Mont a México, pese a que el gobierno mexicano la reclama por investigaciones relacionadas con presuntos delitos financieros.

También informó que su administración buscará aclarar por qué fue retirada la ficha roja de Interpol contra la exconductora, situación que, dijo, debe ser explicada por el organismo internacional.

Es un tema relevante que tenemos con el gobierno de Estados Unidos, muy relevante, porque Inés Gómez Mont tenía una ficha roja de Interpol por las denuncias del gobierno de México y las órdenes de aprehensión.

expresó durante la mañanera.

Por ello, adelantó que México presentará una queja ante Interpol y una nota diplomática dirigida a Estados Unidos para solicitar información sobre las decisiones que permitieron su salida.

El Gobierno de México cuestionó el retiro de la ficha roja de Interpol contra la exconductora. / Especial

México ya solicitó la extradición de Inés Gómez Mont a España

Sheinbaum confirmó que el Gobierno mexicano ya inició las gestiones para que las autoridades españolas entreguen a Inés Gómez Mont y pueda enfrentar los procesos judiciales que tiene pendientes en México.

La situación tiene una particularidad: la exconductora también cuenta con nacionalidad española, por lo que su ciudadanía podría influir en el procedimiento de extradición.

De acuerdo con el tratado de extradición entre México y España, ambos países pueden negar la entrega de sus propios ciudadanos, aunque esto no significa que la extradición sea automáticamente imposible. La decisión dependerá de las autoridades españolas.

¿De qué acusan a Inés Gómez Mont y a su esposo?

La Fiscalía General de la República (FGR) investiga a Inés Gómez Mont y a su esposo, el abogado Víctor Manuel Álvarez Puga, por su presunta participación en un esquema de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita y y defraudación fiscal equiparada.

La exconductora enfrenta tres órdenes de aprehensión en México. Hasta el momento, las acusaciones forman parte de procesos judiciales pendientes y no representan una sentencia condenatoria.