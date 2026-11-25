Clara Brugada confirmó que no habrá otra prórroga para tramitar la licencia permanente en CDMX. / Especial

La jefa de Gobierno confirmó si se extenderá el plazo para obtener la licencia de conducir permanente; conoce la fecha límite y dónde podrás realizar el trámite sin cita

La licencia de conducir permanente en la Ciudad de México (CDMX) tiene los días contados. Ante la alta demanda y las largas filas registradas en los módulos de atención, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, confirmó que no habrá una nueva prórroga para tramitar este documento.

Durante una conferencia de prensa, la mandataria capitalina recordó que la ciudadanía tuvo más de dos años para solicitar la licencia, por lo que el programa concluirá conforme a lo establecido.

“Sobre la alta demanda de la licencia permanente, pues sabemos que diciembre ya es el último mes para la expedición de licencias permanentes. Se tuvieron dos años y un mes para poder solicitarla”, señaló.

De esta manera, el 31 de diciembre de 2026 será el último día para obtener la licencia permanente en la capital. A partir de 2027, ya no se podrán solicitar nuevas emisiones bajo este programa.

La licencia permanente dejará de expedirse al finalizar diciembre de 2026. / iStock

¿Dónde habrá un nuevo macromódulo para tramitar la licencia permanente?

Aunque no habrá una ampliación del plazo, el Gobierno de la CDMX habilitará un nuevo macromódulo para atender a las personas que todavía no cuentan con este documento.

El espacio estará ubicado en la Sala de Armas de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixiuhca, en la alcaldía Iztacalco, y comenzará a operar el próximo 1 de diciembre. Los horarios anunciados son: Lunes a viernes: de 9:00 a 19:00 horas.

Sábados y domingos: de 9:00 a 17:00 horas. La medida busca aumentar la capacidad de atención durante el último mes de vigencia del programa y facilitar que más automovilistas puedan completar el procedimiento.

¿Dónde tramitar la licencia permanente sin cita en CDMX?

Además del macromódulo de Magdalena Mixiuhca, los interesados pueden acudir a tres puntos de atención habilitados por las autoridades capitalinas, donde no es necesario contar con una cita previa: San Andrés Tetepilco: Andrés Molina Enríquez s/n, colonia San Andrés Tetepilco, alcaldía Iztapalapa.

Acoxpa: avenida Acoxpa 436, zona de Coapa, alcaldía Tlalpan.

Universidad: avenida Universidad 936, colonia Santa Cruz Atoyac, alcaldía Benito Juárez. Estos módulos ofrecen atención de lunes a viernes, de 8:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 horas; mientras que los sábados y domingos operan de 9:00 a 14:00 horas.

Los automovilistas todavía pueden tramitar la licencia permanente sin cita en tres módulos de CDMX. / iStock

¿Cuánto cuesta y qué documentos necesitas?

El costo de la licencia de conducir permanente en CDMX es de mil 500 pesos. Para realizar el trámite presencial se debe presentar: Identificación oficial vigente con CURP, como INE o pasaporte.

Comprobante de domicilio de CDMX o Estado de México, con antigüedad no mayor a tres meses.

Comprobante del pago de derechos.

Las personas que solicitan la licencia por primera vez, así como los conductores foráneos cuando corresponda, también deberán presentar la evaluación correspondiente.