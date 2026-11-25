¿Qué deudas se borrarán del Buró de Crédito en diciembre de 2026? Conoce los montos y plazos

La eliminación de un registro del Buró de Crédito no significa que la deuda haya sido perdonada./ Pixabay

Antes de que termine 2026, algunos registros negativos podrán desaparecer del historial crediticio. Conoce los montos, plazos y condiciones para su eliminación

El cierre de 2026 podría representar una oportunidad para quienes tienen antecedentes de incumplimiento de pago. Durante diciembre, algunos registros negativos podrán desaparecer del Buró de Crédito, siempre que alcancen los plazos de permanencia establecidos por las autoridades financieras y cumplan con determinadas condiciones.

La Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia contempla diferentes periodos para la eliminación de estos registros. Su permanencia depende principalmente del monto del adeudo, su antigüedad y su situación legal, por lo que no todos los usuarios podrán beneficiarse de esta medida al finalizar el año.

¿Qué deudas se podrán borrar del Buró de Crédito en diciembre de 2026?

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), los plazos de eliminación se determinan mediante las Unidades de Inversión (UDIS). Los registros que cumplan con los siguientes periodos durante diciembre de 2026 podrán desaparecer del historial crediticio: Hasta 25 UDIS: después de un año, con plazo iniciado en diciembre de 2025.

Más de 25 y hasta 500 UDIS: después de dos años, con plazo iniciado en diciembre de 2024.

Más de 500 y hasta 1,000 UDIS: después de cuatro años, con plazo iniciado en diciembre de 2022.

Más de 1,000 UDIS: después de seis años, con plazo iniciado en diciembre de 2020.

Para este último caso, el adeudo deberá ser inferior a 400 mil UDIS, no estar involucrado en un proceso judicial ni encontrarse relacionado con algún fraude. Cabe recordar que la eliminación de un registro negativo del Buró de Crédito no significa que la deuda haya sido perdonada ni que desaparezca automáticamente la obligación de pagar.

Los usuarios pueden consultar gratuitamente su Reporte de Crédito Especial cada 12 meses./ Pixabay

Así puedes mejorar tu historial en el Buró de Crédito antes de 2027

Contrario a lo que muchas personas consideran, el Buró de Crédito no es una "lista negra", sino una Sociedad de Información Crediticia que recopila el comportamiento financiero de personas y empresas. En sus registros aparecen tanto los pagos realizados puntualmente como los retrasos e incumplimientos.

Quienes buscan comenzar 2027 con mejores antecedentes financieros pueden aprovechar una parte de su aguinaldo para liquidar adeudos vencidos, negociar convenios con las instituciones que les otorgaron financiamiento, evitar los pagos mínimos de las tarjetas de crédito y mantenerse al corriente con sus compromisos económicos.

Para conocer la situación de sus créditos, los consumidores pueden solicitar gratuitamente su Reporte de Crédito Especial una vez cada 12 meses a través del portal oficial del Buró de Crédito.