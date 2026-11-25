El Atlas Mundial de la Obesidad 2026 ubica a México en el octavo puesto, aunque más de 13 millones de menores presentan sobrepeso u obesidad

México dejó de ocupar el primer lugar mundial en número de niñas, niños y adolescentes con sobrepeso u obesidad y ahora se encuentra en la octava posición, según los datos del Atlas Mundial de la Obesidad 2026. El cambio fue destacado por el Gobierno Federal como un avance en materia de salud pública.

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Durante su conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum relacionó este resultado con las modificaciones en la alimentación dentro de las escuelas, donde se restringió la comercialización de dulces, bebidas azucaradas y otros productos considerados comida chatarra.

La mandataria explicó que, desde la perspectiva de su administración, las acciones implementadas han permitido contener el crecimiento acelerado de la obesidad entre los menores de edad. Sin embargo, reconoció que todavía queda trabajo por hacer para reducir los niveles de sobrepeso en el país.

¿Por qué México bajó al octavo lugar mundial en obesidad infantil?

Desde el 29 de marzo de 2025, los planteles educativos del país tienen prohibida la venta de alimentos y bebidas que no cumplen con los lineamientos nutricionales establecidos por las autoridades. Esta medida busca modificar los hábitos de consumo de los estudiantes y reducir su exposición a productos con altos contenidos de azúcar, grasas y sodio.

A esta disposición se suma el programa “Vive saludable, vive feliz”, mediante el cual se realizan valoraciones de salud entre estudiantes de primaria y se proporciona orientación a las madres y padres de familia.

Durante la conferencia matutina del martes 24 de noviembre de 2026 en Palacio Nacional, Sheinbaum destacó la importancia de mantener estas acciones dentro de las escuelas.

“México pasó del 1 al 8 y nosotros lo asociamos principalmente al retiro de dulces en las escuelas. Porque a veces los niños que me preguntan: ‘¿Por qué quitaste los dulces?’. Pues por eso. Lo que muestra el reporte es que no sigue creciendo, que ahora lo que tenemos que hacer es bajarlo todavía. Pero la aceleración que teníamos esa disminuye, ya se paró y es algo buenísimo. Entonces todavía tenemos que seguir trabajando y también al programa de Vida Saludable, Vive Feliz en las escuelas. Son dos años en donde ya no hay dulces en las escuelas o bebidas azucaradas y que está el programa Vive Saludable, Vive Feliz, donde se orienta a las madres y padres de familia de la situación de salud de sus hijos”.

Sin embargo, el cambio de posición en el ranking mundial debe interpretarse con cautela, pues la clasificación considera el número total de menores afectados en cada país y no el porcentaje de su población. Por lo tanto, descender siete posiciones no demuestra por sí mismo una reducción de los casos ni que esta sea consecuencia directa de las restricciones alimentarias.

Una alimentación equilibrada contribuye a prevenir el sobrepeso y la obesidad infantil./ Pixabay

Más de 13 millones de menores presentan sobrepeso u obesidad en México

A pesar del cambio en la clasificación internacional, las cifras siguen siendo preocupantes. La Federación Mundial de la Obesidad estima que más de 13 millones de mexicanos de entre 5 y 19 años presentan un índice de masa corporal elevado.

Actualmente, México se encuentra por debajo de China, India, Estados Unidos, Indonesia, Pakistán, Brasil y Egipto en número de menores con sobrepeso u obesidad.

Por otro lado, los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2020-2024 indican que el 36.6 por ciento de los escolares y el 40.1 por ciento de los adolescentes mexicanos presentan alguna de estas dos condiciones.