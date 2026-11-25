El espectáculo comenzará a las 12:00 horas y tendrá entrada libre para vecinos y visitantes

La Sonora Santanera ofrecerá un concierto gratuito en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM) para celebrar los 100 años de la colonia Industrial, uno de los barrios históricos del norte de la Ciudad de México. La presentación se realizará el sábado 28 de noviembre en el Parque María Luisa, como parte de las actividades organizadas para conmemorar el aniversario de esta zona.

De acuerdo con la convocatoria difundida por la alcaldía, el espectáculo comenzará a las 12:00 horas y no tendrá costo de entrada. No será necesario vivir en la demarcación para asistir. La agrupación estará acompañada por María Fernanda y contará con un invitado especial, cuya identidad no fue anunciada en el cartel.

La celebración recuerda la fundación oficial de la colonia Industrial, que ocurrió el 18 de noviembre de 1926. Durante noviembre, la alcaldía también organizó recorridos históricos por sus calles y edificios representativos para acercar a los habitantes a la historia del barrio.

La presentación será el sábado 28 de noviembre en el Parque María Luisa, en la GAM./especial

¿Cuándo y dónde será el concierto de La Sonora Santanera en la GAM?

El evento musical tendrá lugar el sábado 28 de noviembre, a las 12:00 horas, en el Parque María Luisa, ubicado en la colonia Industrial de la alcaldía Gustavo A. Madero. La entrada será gratuita y estará abierta al público en general.

La Sonora Santanera encabezará la presentación junto a María Fernanda. Aunque la convocatoria menciona a un invitado especial, hasta el momento no se ha dado a conocer su nombre. El concierto forma parte de los festejos por el centenario de la colonia, que durante un siglo ha conservado una identidad marcada por su arquitectura, sus espacios públicos y su historia urbana.

La Sonora Santanera ofrecerá un concierto gratuito por los 100 años de la colonia Industrial./especial

Colonia Industrial: 100 años de historia en la Ciudad de México

La colonia Industrial se fundó oficialmente el 18 de noviembre de 1926 sobre terrenos de la antigua Hacienda de los Ahuehuetes, ubicada a ambos lados de la Calzada de Guadalupe. Su desarrollo estuvo a cargo de los ingenieros Roberto Rodríguez y Agustín Legorreta, en sociedad con Alberto J. Pani, quienes impulsaron un proyecto habitacional dirigido a la naciente clase media después de la Revolución Mexicana.

La zona fue una de las primeras urbanizaciones modernas del norte de la capital. Su diseño contempló calles pavimentadas, banquetas y servicios de agua potable, drenaje y electricidad. También se convirtió en un referente para el crecimiento de otras colonias cercanas, como Estrella, Guadalupe Tepeyac y Guadalupe Insurgentes.

Actualmente, la colonia Industrial conserva parte de su patrimonio arquitectónico, con viviendas de estilos art déco, colonial californiano y neobarroco. Entre sus inmuebles representativos se encuentran la parroquia de la Asunción de María Tepalcatitlán, construida en 1947, y la escuela primaria Emiliano Zapata, obra del arquitecto Juan O’Gorman.