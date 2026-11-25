El SAT estableció el 31 de diciembre de 2026 como fecha límite para habilitar el Buzón Tributario./especial

A partir del 1 de enero de 2027, los contribuyentes obligados podrían recibir multas de hasta 11 mil 540 pesos

Los contribuyentes en México tienen hasta el 31 de diciembre de 2026 para habilitar su Buzón Tributario del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y registrar o actualizar sus medios de contacto. Quienes no cumplan con esta disposición podrían enfrentar sanciones económicas a partir del primer día de 2027.

De acuerdo con las disposiciones fiscales, no activar esta herramienta, omitir el registro de un correo electrónico o número telefónico, o mantener esos datos desactualizados puede generar multas de entre 3 mil 850 y 11 mil 540 pesos. La fecha límite forma parte de una prórroga establecida en la Resolución Miscelánea Fiscal para 2026.

Las multas por incumplir esta obligación pueden alcanzar los 11 mil 540 pesos./ia

La obligación está contemplada en los artículos 86-C y 86-D del Código Fiscal de la Federación (CFF). Por ello, las personas físicas y morales inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) deben revisar si tienen habilitado el mecanismo antes de que termine el año.

¿Cuándo vence el plazo para activar el Buzón Tributario del SAT?

El último día para cumplir con esta obligación sin enfrentar la sanción por la omisión durante el periodo de prórroga es el 31 de diciembre de 2026. A partir del 1 de enero de 2027, el SAT podrá aplicar las multas correspondientes a quienes estén obligados y no hayan habilitado el buzón o registrado correctamente sus medios de contacto.

Aunque esta herramienta es obligatoria desde 2020, la autoridad fiscal ha extendido el plazo para aplicar las sanciones. La prórroga vigente quedó establecida en la Resolución Miscelánea Fiscal para 2026, publicada en el Diario Oficial de la Federación.

¿De cuánto es la multa por no habilitar el Buzón Tributario?

Las sanciones previstas para quienes incumplan con esta disposición van de 3 mil 850 a 11 mil 540 pesos. El monto dependerá del tipo de infracción y de las disposiciones fiscales aplicables. Además del impacto económico, no contar con medios de contacto válidos puede ocasionar problemas para recibir las notificaciones electrónicas del SAT. En estos casos, la autoridad puede recurrir a otros mecanismos de comunicación, como las notificaciones por estrados, conforme al Código Fiscal de la Federación.

¿Quiénes deben activar el Buzón Tributario y quiénes están exentos?

Como regla general, las personas físicas y morales inscritas en el RFC deben habilitar el Buzón Tributario. Sin embargo, el SAT contempla algunas facilidades para determinados contribuyentes. Entre quienes pueden optar por no habilitarlo se encuentran las personas físicas que obtuvieron ingresos por sueldos y salarios o asimilados menores a 400 mil pesos durante el ejercicio fiscal inmediato anterior. También pueden acceder a esta facilidad las personas físicas sin obligaciones fiscales, sin actividad económica o en suspensión de actividades, así como las personas morales que tengan registrada esa última situación.

Por otra parte, quienes tengan su RFC en situación de cancelado están relevados de esta obligación. Sin embargo, estas excepciones tienen condiciones: no aplican en determinados trámites que requieren contar con el buzón ni en los supuestos de contribuyentes que hayan emitido comprobantes fiscales de ingresos o recibido CFDI de nómina durante los últimos 12 meses.

En el caso de las personas físicas inscritas en el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO), también existe la obligación de habilitar esta herramienta. El SAT contempla como fecha límite el 1 de enero de 2027 para quienes se inscriban, reanuden actividades o actualicen sus obligaciones para tributar bajo este régimen.

¿Cómo activar el Buzón Tributario para evitar multas?

El trámite se realiza en el portal oficial del SAT y requiere contar con la Contraseña o e.firma vigente. Para completar la activación, los contribuyentes deben registrar sus medios de contacto y confirmar que funcionan correctamente. Los pasos son los siguientes: Ingresa al sitio oficial del SAT: https://www.sat.gob.mx/. Selecciona la opción Buzón Tributario. Accede con tu RFC y Contraseña o e.firma. Registra una dirección de correo electrónico y un número de teléfono celular. Confirma ambos medios de contacto mediante los códigos de validación que recibirás. Verifica que el sistema muestre tus datos como confirmados.