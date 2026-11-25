¿Hay Doble Hoy No Circula este miércoles? Revisa qué autos no salen

Revisa si tu vehículo puede circular este miércoles en CDMX y Edomex./ Pixabay

Consulta qué vehículos deberán suspender su circulación este miércoles, cuál es el horario de restricción y qué automóviles están exentos del programa

El programa Hoy No Circula para este miércoles 25 de noviembre de 2026 establece restricciones para los automóviles con engomado rojo, terminación de placas 3 y 4 y holograma de verificación 1 y 2, en la Ciudad de México y el Estado de México.

La medida estará vigente de las 5:00 a las 22:00 horas, por lo que los conductores deberán revisar las características de sus vehículos antes de salir para evitar multas.

Hasta la última actualización consultada, el programa opera de manera habitual, sin contingencia ambiental ni Doble Hoy No Circula.

¿Qué autos no circulan el miércoles 25 de noviembre?

De acuerdo con el calendario del programa ambiental, este miércoles corresponde el descanso de los vehículos identificados con el engomado rojo. Estos son los automóviles que deberán suspender su circulación: Engomado: rojo.

Terminación de placas: 3 y 4.

Holograma: 1 y 2.

Horario: de 5:00 a 22:00 horas. La restricción también contempla a los vehículos foráneos, conforme a las disposiciones aplicables.

¿En dónde aplica el Hoy No Circula?

El programa opera en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en municipios del Estado de México que forman parte de las zonas metropolitanas sujetas a esta disposición. En la Zona Metropolitana del Valle de México se encuentran municipios como: Naucalpan.

Tlalnepantla.

Ecatepec.

Nezahualcóyotl.

Chimalhuacán.

Chicoloapan.

La Paz.

Ixtapaluca.

Chalco.

Coacalco.

Cuautitlán Izcalli.

Atizapán de Zaragoza.

Huixquilucan.

Tultitlán.

Tecámac.

Valle de Chalco.

Cuautitlán.

Nicolás Romero. También existen disposiciones del programa para las zonas metropolitanas del Valle de Toluca y Santiago Tianguistenco.

Los vehículos con engomado rojo, placas 3 y 4, y holograma 1 y 2, no circulan. / Especial

¿Qué vehículos están exentos del Hoy No Circula?

Los automóviles con holograma 00 y 0 pueden circular con normalidad durante este miércoles, al igual que los vehículos que cuentan con alguna de las exenciones contempladas en el programa. Entre ellos se encuentran: Vehículos eléctricos e híbridos que cumplen con los criterios de exención.

Automóviles destinados a servicios de emergencia.

Vehículos de transporte escolar autorizados.

Automóviles conducidos por personas con discapacidad que cuenten con la acreditación correspondiente.

Vehículos de servicios funerarios durante el desempeño de sus funciones. Estas exenciones pueden modificarse ante la activación de una contingencia ambiental.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Los conductores que incumplan las restricciones pueden hacerse acreedores a una sanción económica.

En la Ciudad de México, la multa equivale de 20 a 30 UMA, mientras que en el Estado de México puede ser de 16 a 20 UMA, además de las medidas administrativas correspondientes.

Por ello, se recomienda revisar las disposiciones de las autoridades ambientales antes de utilizar el automóvil, especialmente si se presenta algún cambio en las condiciones de calidad del aire.