El excampeón mundial de boxeo aseguró que el cantante no se encuentra en sus centros de rehabilitación. / RS

El excampeón mundial de boxeo habló sobre los rumores que rodean al cantante de corridos tumbados tras cancelar su gira por problemas de salud

Julio César Chávez salió a desmentir las versiones que apuntaban a que Natanael Cano habría ingresado a uno de sus centros de rehabilitación. El exboxeador mexicano fue cuestionado sobre la situación del cantante, quien recientemente volvió a aparecer en público después de permanecer varias semanas alejado de los escenarios.

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Las especulaciones alrededor del intérprete comenzaron a tomar fuerza en octubre de 2026, cuando anunció la cancelación de las 10 fechas restantes de su gira por motivos de salud física y mental. Su reciente aparición en Baja California reavivó las dudas entre sus seguidores sobre lo ocurrido durante su ausencia.

¿Qué dijo Julio César Chávez sobre Natanael Cano y su supuesto ingreso a rehabilitación?

Durante un encuentro con los medios de comunicación, difundido por el programa Ventaneando, el excampeón mundial rechazó que el representante de los corridos tumbados se encuentre en alguna de sus clínicas de Tijuana o Culiacán.

“No, la verdad no, no, no, no. No, no está en la clínica. O sea, eso es falso, es falso”, respondió Chávez, quien además dejó en claro el cariño que siente por el cantante sonorense: “Natanael es muy buen amigo mío, muy buen amigo mío. Y, este, pues le deseo muy pronta, muy buena recuperación”.

El Gran Campeón Mexicano reconoció que sus centros de rehabilitación brindan atención a distintas figuras del espectáculo y del deporte, aunque explicó que la identidad de los pacientes se maneja de manera confidencial.

El Gran Campeón Mexicano deseó una pronta recuperación al cantante sonorense./ Captura de pantalla

“Las clínicas no se pueden decir los... Tenemos muchos artistas, tenemos deportistas de toda clase social, pero a Natanael Cano todavía no lo tenemos”. Incluso, entre risas, agregó: “Si lo tuviéramos, yo les dijera”.

Julio César Chávez recuerda su ingreso a rehabilitación y dedica mensaje a Natanael Cano

El encuentro con la prensa también dio pie a que el exboxeador recordara su experiencia personal en la lucha contra las adicciones. Al hablar sobre las dificultades que pueden enfrentar las familias cuando buscan ayuda profesional para alguno de sus integrantes, Chávez compartió parte de lo que vivió.

“Todos, desafortunadamente, pasamos por ese momento, por ese problema. Pero algunos somos más tercos que otros”, expresó el exdeportista, quien también reconoció que su propio ingreso a rehabilitación ocurrió bajo circunstancias que no esperaba: “Pues a mí me llevaron con engaños. A veces, como te digo, a veces somos más tercos unos que otros”.

Respecto al futuro del cantante, quien actualmente tiene 25 años de edad, Chávez señaló que todavía tiene mucho camino por recorrer. “Natanael Cano creo que es un muchacho joven. Tiene una vida por delante”, manifestó. Por ahora, el intérprete ha reaparecido junto a Gabito Ballesteros, aunque no ha dado a conocer cuándo retomará sus conciertos ni ha confirmado las versiones sobre su supuesto ingreso a rehabilitación.