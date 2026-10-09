Natanael Cano suspende su gira por México: estas son las fechas afectadas y cómo recuperar tu dinero

Natanael Cano pospuso los conciertos restantes de su gira en México para enfocarse en su salud y bienestar. / @natanael_cano

El cantante de corridos tumbados suspenderá las fechas restantes de su Natanael Cano Vol. 1 Tour; su equipo informó que habrá reembolsos para los fans

Natanael Cano pospuso los conciertos restantes de su gira Natanael Cano Vol. 1 Tour en México para enfocarse en su salud y bienestar, informó su equipo de trabajo este jueves 8 de octubre de 2026. A través de un comunicado por redes sociales, la representación del cantante sonorense explicó que la decisión se tomó después de una cuidadosa evaluación. Sin embargo, no se dieron a conocer detalles sobre su estado de salud ni se anunció una fecha para retomar sus presentaciones.

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¿Por qué Natanael Cano pospuso su gira en México?

De acuerdo con el comunicado difundido por su equipo, el artista decidió poner en pausa las fechas restantes de su gira para concentrarse en su salud y bienestar.

Además, el equipo pidió que se respete la privacidad de Natanael Cano durante este periodo, al tiempo que agradeció el apoyo de sus seguidores.

¿Qué conciertos de Natanael Cano fueron suspendidos?

El Natanael Cano Vol. 1 Tour comenzó el 18 de septiembre con dos presentaciones en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México. Después, el cantante continuó su recorrido por el país. Entre las fechas restantes que estaban programadas se encuentran las siguientes: 17 de octubre: Mérida, Yucatán.

30 de octubre: Veracruz, Veracruz.

31 de octubre: Puebla, Puebla.

6 de noviembre: Toluca, Estado de México.

7 de noviembre: Oaxaca, Oaxaca.

14 de noviembre: Mexicali, Baja California.

21 de noviembre: Morelia, Michoacán.

27 de noviembre: Monterrey, Nuevo León.

28 de noviembre: Torreón, Coahuila.

5 de diciembre: Acapulco, Guerrero.

El cantante de corridos tumbados anunció una pausa en su Natanael Cano Vol. 1 Tour./ AP

¿Cómo solicitar el reembolso de los boletos de Natanael Cano?

El equipo del cantante informó que los boletos serán reembolsados mediante la boletera donde fueron adquiridos.

Por ello, quienes compraron entradas deberán consultar los avisos de la boletera correspondiente para conocer el procedimiento, los plazos y los requisitos aplicables a su compra.