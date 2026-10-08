VIDEO: Natanael Cano destruye su camioneta de lujo porque no le gustaba el color

Horas después eliminó las publicaciones y aseguró que todo era Inteligencia Artificial / Especial

El cantante de corridos tumbados sorprendió a sus seguidores al lanzar piedras contra una Mercedes-AMG G 63 y provocar daños en el vehículo

Natanael Cano volvió a convertirse en tema de conversación en redes sociales después de compartir un inesperado video en el que aparece lanzando piedras contra una de sus camionetas de lujo, provocando daños en diferentes partes del vehículo. Lo que más llamó la atención fue la explicación que acompañó las imágenes, pues el intérprete dio a entender que ya no estaba conforme con la unidad debido a su color.

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Las grabaciones fueron compartidas originalmente mediante las historias de Instagram del cantante y permanecieron disponibles solamente durante algunas horas. Posteriormente, Natanael Cano eliminó las publicaciones, aunque para entonces las imágenes ya habían comenzado a circular en otras plataformas y habían generado numerosas reacciones entre sus seguidores.

Natanael sale en un video lanzando piedras contra una de sus camionetas de lujo / Especial

¿Por qué Natanael Cano destruyó su camioneta de lujo?

Antes de mostrar el momento en el que dañó el vehículo, Natanael Cano apareció grabándose desde el interior de un automóvil mientras hablaba sobre algunos de los lujos que posee. Durante esa publicación también hizo comentarios sobre estar buscando a una mujer a quien pudiera regalarle una cuadra y algunos relojes Rolex.

Posteriormente, el intérprete mostró otra de sus unidades, una Mercedes-AMG G 63, camioneta de alta gama que terminó convirtiéndose en la protagonista de las grabaciones. Mientras enfocaba el vehículo, Cano escribió sobre las imágenes que ya no le gustaba porque era de otro color.

Fue entonces cuando el cantante tomó varias piedras y comenzó a lanzarlas directamente contra la camioneta. De acuerdo con las imágenes compartidas por el propio artista, Natanael Cano lanzó tres piedras contra el vehículo, ocasionando daños visibles en diferentes partes de la unidad.

El cantante eliminó su publicación diciendo que era Inteligencia Artificial / Especial

Natanael Cano rompe los cristales de su Mercedes

Los impactos no fueron únicamente parte de una representación frente a la cámara. En las grabaciones podía observarse cómo los objetos golpeaban con fuerza la Mercedes-AMG G 63, provocando destrozos en los cristales y otras zonas del vehículo.

La escena sorprendió debido al valor de este tipo de camionetas y, principalmente, porque fue el propio Natanael quien decidió grabar y compartir el momento con sus millones de seguidores.

Natanael Cano lanzó tres piedras contra el vehículo / Redes Sociales

Seguidores de Natanael Cano expresaron preocupación

Después de que las imágenes comenzaron a difundirse, algunos seguidores manifestaron preocupación por el comportamiento del cantante y cuestionaron si se encontraba bien. Lo que sí ocurrió fue que, poco después de publicar las grabaciones, Natanael Cano decidió borrar las historias de su cuenta de Instagram, eliminando de su perfil el momento en el que dañaba la camioneta.

La decisión generó todavía más comentarios, pues para entonces diferentes cuentas habían recuperado las imágenes y el video continuó circulando fuera del perfil oficial del cantante.

Natanael Cano asegura que el video fue hecho con IA

Después de la controversia, Natanael Cano volvió a utilizar sus redes sociales para referirse a las imágenes. Esta vez lo hizo en tono de broma, sugiriendo que aquello que sus seguidores acababan de observar podría haber sido producto de la inteligencia artificial.

“Todo lo que acaban de ver es IA, no se preocupen”, mencionó.