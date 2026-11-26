¿Quién era Andy Taylor y de qué murió el guitarrista de Duran Duran?

Andy Taylor, guitarrista de Duran Duran, murió a los 65 años. / FB: Duran Duran

El músico británico fue integrante de la alineación original de Duran Duran y contribuyó al éxito internacional de la agrupación durante los años 80. Su familia y antiguos compañeros confirmaron su fallecimiento

El mundo de la música está de luto. Andy Taylor, guitarrista de Duran Duran, murió a los 65 años después de enfrentar durante varios años un cáncer de próstata.

La noticia fue confirmada este miércoles 25 de noviembre de 2026 mediante un comunicado compartido por su familia y sus antiguos compañeros de agrupación. En el mensaje informaron que el músico falleció el lunes 23 de noviembre, en su casa y rodeado de sus seres queridos.

La muerte del artista representa una pérdida para el rock británico, pues fue una de las figuras que contribuyeron a construir la identidad musical de Duran Duran, banda que alcanzó reconocimiento internacional con canciones como Rio, Hungry Like the Wolf y Girls on Film.

¿De qué murió Andy Taylor, guitarrista de Duran Duran?

De acuerdo con el comunicado de su familia y la banda, Andy Taylor murió tras una larga batalla contra el cáncer de próstata.

El guitarrista había sido diagnosticado en 2018 con cáncer de próstata metastásico en etapa cuatro, una condición que hizo pública cuatro años después, cuando Duran Duran ingresó al Salón de la Fama del Rock & Roll.

En aquella ocasión, Taylor no pudo asistir a la ceremonia debido a su estado de salud. Sin embargo, envió una carta que fue leída por el vocalista Simon Le Bon, en la que habló sobre la enfermedad que enfrentaba.

Su familia lo recordó como un esposo amoroso, un padre cariñoso y un abuelo orgulloso. También destacó que, pese a las experiencias que le dio su carrera musical, sus seres queridos siempre fueron su prioridad.

¿Cuál fue la trayectoria de Andy Taylor en Duran Duran?

Andy Taylor se incorporó a Duran Duran en 1980 y formó parte de su alineación clásica junto a Simon Le Bon, Nick Rhodes, John Taylor y Roger Taylor.

Durante esa etapa, la agrupación británica alcanzó popularidad internacional con discos como Rio (1982) y Seven and the Ragged Tiger (1983).

La guitarra de Andy fue fundamental en canciones como: Hungry Like the Wolf .

Rio .

Girls on Film .

The Reflex .

A View to a Kill.

En 1986 dejó la agrupación para desarrollar otros proyectos musicales. Posteriormente, regresó en 2001 para reunirse con sus antiguos compañeros y participar en el álbum Astronaut, publicado en 2004.

Su segunda etapa con Duran Duran terminó en 2006, aunque años después volvió a colaborar con la banda en el disco Danse Macabre, lanzado en 2023.

El músico británico enfrentó durante años un cáncer de próstata. / @andytaylorofficial

Duran Duran dedican palabras a Andy Taylor

Tras darse a conocer el fallecimiento, los integrantes de Duran Duran compartieron un mensaje para despedir a quien fue una pieza importante en los primeros años de la banda.

Simon Le Bon, John Taylor, Nick Rhodes y Roger Taylor recordaron que Andy estuvo presente desde el inicio de su historia y destacaron la energía y personalidad que aportó a la música del grupo.

También reconocieron que su manera de tocar la guitarra impulsó algunas de las canciones que llevaron a Duran Duran a escenarios de todo el mundo.