Natanael Cano: su familia rompe el silencio tras cancelar su gira de conciertos

La suspensión de la gira del cantante sorprendió a sus seguidores. / @natanael_cano

La familia del cantante de corridos tumbados respaldaron su decisión de alejarse temporalmente de los escenarios para priorizar su salud física y mental

La familia de Natanael Cano rompió el silencio luego de que el cantante anunciara la suspensión de los conciertos restantes de su gira Natanael Cano Vol. 1 Tour 2026. A través de un comunicado difundido en redes sociales, sus familiares confirmaron que lo acompañarán durante este periodo y pidieron respeto a su privacidad.

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El mensaje fue firmado por su padre, Rubén Cano, y otros integrantes de la familia, quienes señalaron que, antes de ser una figura de la música, el intérprete es su hijo. La decisión ocurre después de que su equipo de trabajo informara que el artista haría una pausa para concentrarse en su salud y bienestar.

La familia de Natanael Cano habló tras la suspensión de su gira de conciertos. / AP

¿Qué dijo la familia de Natanael Cano sobre su salud?

En el comunicado, los familiares del cantante explicaron que su prioridad es acompañarlo durante esta etapa y ayudarlo a mejorar su salud física y mental.

“Antes de ser músico y artista, Natanael es nuestro hijo”, señalaron en el mensaje.

La familia también agradeció las muestras de apoyo que el intérprete ha recibido de sus seguidores y aseguró que confía en su regreso a los escenarios.

“Estamos seguros que volverá y nos dará su mejor versión”, expresaron al final del comunicado.

Sin embargo, no se dieron a conocer detalles sobre un diagnóstico médico ni se precisó cuánto tiempo permanecerá alejado de las presentaciones públicas. Por ello, hasta ahora no existe información oficial suficiente para establecer cuál es la situación médica específica del cantante.

¿Qué pasará con los conciertos y los boletos de Natanael Cano?

La suspensión afecta diez presentaciones que estaban programadas entre octubre y diciembre de 2026.

Entre las fechas previstas se encontraban conciertos en Mérida, Veracruz, Puebla, Toluca, Oaxaca, Mexicali, Morelia, Monterrey, Torreón y Acapulco.

El equipo del cantante informó que los boletos serán reembolsados a través de los mismos puntos de venta donde fueron adquiridos. Sin embargo, los compradores deben consultar directamente con la boletera correspondiente para conocer el procedimiento y los plazos aplicables.