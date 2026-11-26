Mhoni Vidente revela su predicción para el 27 de noviembre de 2026; esto fue lo que dijo

El 27 de noviembre es una fecha que Mhoni Vidente relaciona con sus predicciones apocalípticas./ IA

La famosa astróloga aseguró que podrían ocurrir hechos violentos durante las celebraciones de Thanksgiving y anticipó un 2027 marcado por conflictos, enfermedades y acontecimientos inesperados

El viernes 27 de noviembre de 2026 es una fecha que Mhoni Vidente considera preocupante para Estados Unidos, luego de asegurar que podría ocurrir un atentado durante las celebraciones de Acción de Gracias. La astróloga compartió esta predicción durante su participación del miércoles 18 de noviembre en El Heraldo de México, donde también habló sobre los acontecimientos que, según sus visiones, podrían presentarse durante 2027.

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La advertencia llamó la atención porque coincide con una de las temporadas de mayor actividad comercial y turística en territorio estadounidense. Aunque Thanksgiving se celebrará el jueves 26 de noviembre, Mhoni señaló específicamente el viernes 27, fecha del Black Friday, cuando millones de consumidores aprovechan las ofertas de las tiendas.

¿Qué dijo Mhoni Vidente sobre el 27 de noviembre de 2026?

Durante la transmisión, la vidente relacionó su pronóstico con el significado que atribuye al número 27 y aseguró que podrían registrarse acontecimientos violentos. "La situación se va a complicar el día de Thanksgiving, el viernes 27 de noviembre, pues otra vez un atentado. Todo el mundo sale de viaje, todo el mundo compra, están en la cena. Están las cosas muy complicadas. El 27 es el número del apocalipsis.", dijo Mhoni.

Sus declaraciones también estuvieron acompañadas de predicciones para 2027, año que describió como "complicado" por posibles guerras, tensiones políticas y atentados contra dirigentes internacionales. Según sus interpretaciones, el próximo año estaría relacionado con cambios importantes en distintos países, aunque no presentó pruebas que permitan anticipar esos acontecimientos.

Mhoni Vidente advierte sobre posibles conflictos internacionales y acontecimientos inesperados para 2027./ RS

Entre sus pronósticos sobre Europa destacó uno relacionado con un edificio religioso de Francia: "Se visualiza la caída de una de las iglesias más importantes en Francia, que es Nostradam." También aseguró que podrían surgir acontecimientos relacionados con la existencia de vida fuera de nuestro planeta: "Viene la revelación de todos los extraterrestres."

Mhoni Vidente revela otras predicciones para 2027

La astróloga también abordó temas relacionados con la ciencia y posibles enfermedades. Sobre los avances en la recuperación de especies animales, afirmó: "Va a seguir la clonación de animales, por eso los animales prehistóricos que se han visto." Mientras que, al referirse a un supuesto problema sanitario, expresó: "Hay un virus completamente agresivo que se mutó totalmente."

Estas declaraciones forman parte de las interpretaciones personales de Mhoni Vidente, por lo que no deben considerarse advertencias oficiales sobre atentados, nuevas pandemias o desastres. Sus pronósticos no cuentan con evidencia verificable que permita asegurar que estos acontecimientos ocurrirán durante noviembre de 2026 o a lo largo de 2027.