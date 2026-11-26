Durante la movilización del 25 de noviembre en CDMX, jóvenes llevaron pancartas con la imagen del actor y consignas como “Lo encantador no quita lo agresor”

La imagen de Vadhir Derbez apareció entre las pancartas de la marcha del 25 de noviembre en la Ciudad de México, cuando un grupo de manifestantes exigió justicia por las denuncias de presunta agresión sexual que involucran al actor. Entre los mensajes que llevaron a la movilización destacó la frase: “Lo encantador no quita lo agresor”.

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La protesta se realizó en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y reunió a colectivas feministas, familiares de víctimas y madres buscadoras. Durante el recorrido, algunas jóvenes exhibieron fotografías del hijo de Eugenio Derbez acompañadas de consignas relacionadas con los señalamientos presentados ante distintas fiscalías.

“Lo encantador no quita lo agresor” fue una de las consignas exhibidas durante la movilización feminista./especial

Las pancartas hicieron referencia a dos denuncias: una presentada por una modelo estadounidense ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y otra interpuesta por una adolescente mexicana ante la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), dependiente de la Fiscalía General de la República (FGR).

¿Por qué protestaron contra Vadhir Derbez durante el 25N?

La primera denuncia contra el actor fue presentada el 2 de abril de 2026 ante la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales de la Ciudad de México. La denunciante, una modelo estadounidense de 19 años, había participado como extra en la grabación de un videoclip de Vadhir Derbez en una locación de la alcaldía Coyoacán. De acuerdo con la versión que trascendió públicamente, la joven señaló que, al terminar el último día de producción, el actor la habría conducido a un camerino, donde presuntamente ocurrió una agresión sexual sin su consentimiento.

El 6 de noviembre de 2026, la FGJCDMX informó que la investigación continuaba abierta y que había reunido elementos para judicializar el caso. La dependencia también confirmó que obtuvo una orden de aprehensión por el delito de violación; sin embargo, esta quedó sin efectos después de que el investigado promoviera un juicio de amparo.

La fiscalía explicó que, debido a esa resolución, Vadhir Derbez puede enfrentar el procedimiento penal en libertad y ser citado a una audiencia inicial sin necesidad de ser detenido. Sus abogados, Enrique González Casanova y Damián Martínez Juárez, señalaron que un juez federal concedió el amparo al considerar que la orden no cumplía con los requisitos legales para su emisión.

La resolución no representa el cierre de la investigación ni determina la inocencia o culpabilidad del actor. Según la información difundida, las autoridades habían intentado localizarlo en al menos siete domicilios para notificarlo, sin conseguir su comparecencia hasta ese momento.

Una segunda denuncia fue presentada ante la FGR

El caso tomó otra dimensión el 18 de noviembre de 2026, cuando se dio a conocer una segunda denuncia contra Vadhir Derbez ante la FEVIMTRA. La acusación fue presentada por una adolescente mexicana de 15 años, quien señaló al actor por una presunta agresión sexual ocurrida en septiembre de ese año, a bordo del crucero Icon of the Seas, de Royal Caribbean.

De acuerdo con los reportes periodísticos, los hechos habrían ocurrido mientras la embarcación navegaba en aguas internacionales. La menor también habría señalado que el actor la amenazó para que guardara silencio. La firma Vega Mac Gregor Arellano, representante legal de la adolescente, confirmó su participación en el caso mediante un comunicado emitido el 4 de noviembre. Un día después, el abogado Leopoldo Vega explicó que esta denunciante es una persona distinta de la modelo estadounidense que presentó la primera acusación ante la fiscalía capitalina.

La presencia de Vadhir Derbez y de su hermano José Eduardo Derbez en el crucero quedó documentada en fotografías y videos que ambos compartieron en sus redes sociales durante septiembre de 2026. No obstante, la existencia de esos registros no acredita por sí misma los hechos denunciados.

Vadhir Derbez niega las acusaciones y denuncia presunta extorsión

El 20 de noviembre de 2026, Vadhir Derbez habló públicamente sobre los señalamientos durante una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, en el programa Por la Mañana, de Grupo Fórmula. El actor rechazó las acusaciones y aseguró que había entregado pruebas a las autoridades para demostrar que los hechos no ocurrieron.

Vadhir Derbez negó las acusaciones de presunta agresión sexual y aseguró haber presentado pruebas ante las autoridades./especial

“Mi posición es que llevamos metiendo evidencias, pruebas de que esto no ocurrió. He querido llevar esto ante la ley como debe de ser en juzgados, lamentablemente se me ha presionado de muchas maneras, hasta ha salido esto en medios y se ha vuelto todo un circo”, declaró.

Durante la conversación también afirmó que recibió mensajes en los que le exigían 350 mil dólares a cambio de no difundir la carpeta de investigación. Según su versión, al negarse a realizar el pago, una persona habría filtrado el expediente a los medios de comunicación.

Su abogado Enrique González Casanova aclaró que la denuncia por presunta extorsión no está dirigida contra la modelo que presentó la primera acusación ni contra las autoridades, sino contra un grupo que, según la defensa, estaría relacionado con actividades delictivas y tendría contactos dentro de la Fiscalía.