La defensa de la cantante informó que el juzgado consideró que la disculpa pública del productor no cumple con la sentencia

El caso legal entre Sasha Sokol y Luis de Llano sumó un nuevo capítulo luego de que un juzgado rechazara la disculpa pública ofrecida por el productor y le impusiera otras 36 horas de arresto por incumplir las órdenes judiciales. La determinación fue dada a conocer por el equipo legal de la cantante, que aclaró que no fue ella quien decidió rechazar el mensaje, sino la autoridad encargada de vigilar el cumplimiento de la sentencia.

De acuerdo con un comunicado difundido por la defensa de Sokol, las nuevas decisiones judiciales fueron notificadas el pasado martes 17 de noviembre de 2026. El órgano judicial determinó que el contenido de la disculpa difundida por Luis de Llano no se ajusta a lo establecido en la resolución, por lo que ordenó retirar el video publicado en YouTube y reiteró que deberá ofrecer una disculpa en los términos exactos que le fueron impuestos.

La representación legal de la artista también informó que la jueza estableció una nueva medida de apremio consistente en 36 horas de arresto, debido a que el productor continúa sin cumplir con las disposiciones judiciales. Esta medida se suma a los requerimientos que, según la defensa, se han realizado durante el proceso para conseguir que se ejecute la sentencia.

¿Por qué el juzgado rechazó la disculpa pública de Luis de Llano?

La defensa de Sasha Sokol explicó que el rechazo no responde a una inconformidad personal de la cantante, sino a que el mensaje publicado por Luis de Llano no cumple con lo ordenado en la sentencia. Por esa razón, la autoridad judicial solicitó que el video fuera retirado y que el productor realice una nueva disculpa que respete las condiciones establecidas.

En el comunicado, el equipo legal hizo una aclaración sobre quién tomó la decisión:

“Estas determinaciones aclaran un punto fundamental: no es Sasha Sokol quien rechaza la disculpa. Es el propio juzgado el que determina que Luis de Llano no ha cumplido con su sentencia”.

Los abogados también señalaron que la disculpa pública forma parte de las medidas de reparación establecidas judicialmente a favor de la cantante. En ese sentido, rechazaron que se trate de una exigencia arbitraria de Sokol y sostuvieron que el contenido debe responder a los hechos acreditados durante el juicio, en lugar de utilizarse para mejorar la imagen pública del productor.

¿Por qué Luis de Llano recibió otras 36 horas de arresto?

Según el comunicado, Luis de Llano ha presentado distintos argumentos legales para evitar o modificar la forma en que debe cumplir con la sentencia. Entre ellos se encuentran señalamientos sobre una supuesta inconstitucionalidad de la disculpa pública y el riesgo de autoincriminación, los cuales, de acuerdo con la defensa de Sokol, fueron desestimados por la jueza.

La representación legal recordó que la resolución fue confirmada por unanimidad por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en junio de 2025, por lo que considera que el productor está obligado a cumplir con las medidas de reparación establecidas.

Asimismo, informó que Luis de Llano ha promovido más de 30 escritos, apelaciones y amparos con la intención de modificar o evitar el cumplimiento de la sentencia. De acuerdo con el equipo legal de la cantante, ninguno de los recursos resueltos hasta el momento ha prosperado a favor del productor.

La defensa añadió que el juzgado ha tenido que requerirle en 13 ocasiones el cumplimiento de la resolución y recurrir nuevamente a medidas de apremio ante la falta de cumplimiento. En este contexto, la nueva orden de 36 horas de arresto busca exigir que se respeten las disposiciones judiciales.

¿Luis de Llano podría enfrentar consecuencias penales por no cumplir la sentencia?

El equipo legal de Sasha Sokol advirtió que la persistencia en el incumplimiento podría tener consecuencias adicionales para Luis de Llano, aunque el comunicado no confirma que actualmente exista una nueva acusación penal en su contra derivada de estos hechos.

La defensa insistió en que el problema no es la obligación de ofrecer una disculpa pública, sino la negativa a cumplirla conforme a los términos establecidos por la autoridad. En la parte final del comunicado, los abogados fueron contundentes:

“Ofrecer la disculpa a la que fue condenado no lo llevaría a la cárcel. Lo que podría llevarlo a la cárcel es, precisamente, negarse a ofrecerla”.