La actriz sostiene que el mensaje no respeta el texto ni el procedimiento ordenados por el tribunal / Especial

El productor publicó un nuevo video en el que asegura haber cumplido con la sentencia judicial y acusa a la cantante de intentar obtener una confesión de delito

La controversia entre Luis de Llano y Sasha Sokol continúa después de que el productor difundiera un nuevo video en YouTube para responder a las críticas de la cantante, quien rechazó la disculpa pública que ofreció como parte de la sentencia civil por daño moral dictada en su contra. En esta ocasión, el creador de Timbiriche defendió el contenido de su mensaje y aseguró que cumplió con lo establecido por la justicia, al tiempo que cuestionó las exigencias de la intérprete.

A través del canal de YouTube ‘Cumplimiento de Luis de Llano’, el productor publicó una grabación en la que no aparece frente a la cámara y utiliza únicamente texto para exponer su postura. En el material sostiene que la resolución judicial lo obliga a ofrecer un perdón público, pero rechaza que deba reconocer expresamente que Sasha Sokol tenía 14 años cuando comenzó la relación con él, quien entonces tenía 39 años, o que actuó desde una posición de poder.

El mensaje provocó una nueva discusión sobre el alcance de la sentencia que quedó firme después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazara el amparo promovido por Luis de Llano en junio de 2025. Mientras el productor asegura que ya cumplió con sus obligaciones, Sasha Sokol sostiene que el video no respeta el texto aprobado por el juzgado ni el procedimiento establecido para su publicación, por lo que considera que existe un nuevo incumplimiento.

Sasha Sokol rechazó la disculpa al considerar que no respetaba la sentencia / Especial

¿Qué dijo Luis de Llano sobre Sasha Sokol en su nuevo video?

La respuesta de Luis de Llano fue difundida después de que Sasha Sokol manifestara públicamente su inconformidad con la disculpa que el productor había publicado a principios de noviembre. En el nuevo material, el productor sostiene que existe una diferencia entre lo que ordenó el tribunal y lo que actualmente exige la cantante.

“No hay disculpa que ofrecer, la condena indica puntualmente un perdón público”, dice el video. Además, explica que lo que Sasha supuestamente busca es llegar a una “confesión coaccionada”.

De acuerdo con el contenido de la grabación, la defensa de Luis de Llano considera que el productor cumplió con la obligación de difundir un perdón público mediante plataformas digitales, entre ellas YouTube, X e Instagram. Sin embargo, cuestiona que deba incorporar afirmaciones que, desde su perspectiva, podrían tener consecuencias penales.

Luis de Llano publicó un nuevo video para responder a los señalamientos de Sasha Sokol / Especial

El video también rechaza que el productor tenga que reconocer que Sasha Sokol no podía consentir una relación cuando tenía 14 años, así como admitir expresamente la posición de poder que ejercía sobre ella durante la época en que trabajaban juntos.

“Es un acto de autoincriminación” y confesión coaccionada prohibido por la Constitución”, afirma el video. También indica que no se habló de los papás de Sasha Sokol en la disculpa debido a que ellos no forman parte de la controversia jurídica.

Luis de Llano acusa que Sasha Sokol busca una confesión de delito

Uno de los señalamientos más fuertes del nuevo video es que Luis de Llano considera que las condiciones exigidas para su disculpa podrían obligarlo a realizar declaraciones que lo incriminen penalmente.

En el material, el productor sostiene que el reconocimiento solicitado por Sasha Sokol no corresponde únicamente a una medida de reparación civil, sino que podría ser utilizado como una confesión en un procedimiento de otra naturaleza.

“El sentenciado no puede videograbar una confesión de delito inducida por un texto constitucional aunque sea ‘cosa juzgada’”, añade el clip, en el que se afirma que la intención de Sasha Sokol supuestamente es buscar una condena “punitiva”.

El mensaje también hace referencia a la decisión de la cantante de consultar con abogados especializados en materia penal, una posibilidad que ella mencionó después de rechazar la primera disculpa difundida por el productor.

El productor aseguró que cumplió con el perdón público ordenado por la justicia / Especial

“Confirma que la intención del texto fue siempre inducir al sentenciado a caer en la trampa de la confesión de un delito que actualmente no prescribe. Ganó la condena restitutiva, la quiere punitiva”, indica.

Con estas afirmaciones, Luis de Llano atribuye a Sasha Sokol una supuesta intención de utilizar la disculpa pública para impulsar consecuencias penales, aunque esa interpretación corresponde a la postura expresada en su video y no a un hecho establecido por las autoridades.

¿Por qué Sasha Sokol rechazó la disculpa pública de Luis de Llano?

La respuesta del productor ocurrió después de que Sasha Sokol rechazara el video de disculpas difundido a principios de noviembre, al considerar que no cumplía con las condiciones establecidas por el tribunal.

De acuerdo con la cantante y su defensa, el problema no se limita a la manera en que Luis de Llano expresó su arrepentimiento, sino a que modificó el contenido que debía presentar públicamente como parte de las medidas de reparación ordenadas en el juicio civil.

Sokol explicó que el texto de la disculpa había sido aprobado por el juzgado y firmado por ella desde enero de 2026, por lo que el productor no podía sustituirlo unilateralmente por un mensaje distinto.

Entre los aspectos que, según la cantante, debían reconocerse se encuentran su edad cuando comenzaron los hechos, la imposibilidad de consentir en condiciones de igualdad una relación con un adulto y la posición de poder que tenía Luis de Llano.

La intérprete también considera indispensable que se aclare que sus padres no fueron cómplices de lo ocurrido, debido a que no deben ser responsabilizados por la conducta del productor. Por estas razones, Sasha Sokol sostiene que la publicación realizada por Luis de Llano no constituye el cumplimiento adecuado de la sentencia que obtuvo a su favor.

¿Qué debía reconocer Luis de Llano en su disculpa a Sasha Sokol?

La discusión gira alrededor de los elementos que deben incluirse en el perdón público ordenado como medida de reparación por daño moral, después del proceso judicial iniciado por la cantante. Según la explicación de Sasha Sokol y sus representantes legales, el mensaje debía contener un reconocimiento claro de tres circunstancias relacionadas con los hechos que dieron origen al juicio.

La primera es que Sasha tenía 14 años cuando comenzó la relación con Luis de Llano, quien entonces tenía 39 años. Para la cantante, esta diferencia de edad resulta fundamental porque demuestra que no existían condiciones de igualdad entre ambos.

El segundo elemento es la posición de poder que tenía el productor, debido a su participación en la carrera profesional de Sokol durante su etapa como integrante de Timbiriche. Finalmente, el texto debía establecer que los padres de la artista no fueron responsables ni cómplices de lo ocurrido, con el objetivo de evitar que la responsabilidad se trasladara a su familia.

Luis de Llano, por su parte, rechaza que deba incluir esas afirmaciones en los términos exigidos y sostiene que hacerlo implicaría una forma de autoincriminación. La diferencia entre ambas posturas deberá resolverse mediante los mecanismos judiciales correspondientes, ya que ninguna de las partes puede determinar unilateralmente si la obligación quedó satisfecha.

¿Qué resolvió la Suprema Corte en el caso de Sasha Sokol y Luis de Llano?

El conflicto judicial comenzó después de que Sasha Sokol denunciara públicamente en marzo de 2022 la relación que Luis de Llano mantuvo con ella cuando era menor de edad.

Meses después, en julio de 2022, la cantante presentó una demanda civil por daño moral contra el productor, lo que dio inicio a un proceso en el que solicitó medidas de reparación por las afectaciones que aseguró haber sufrido.

En mayo de 2023, una jueza emitió una primera sentencia favorable a la intérprete y ordenó diversas medidas, incluida una disculpa pública. Luis de Llano impugnó esa resolución, por lo que el caso continuó en los tribunales hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El 25 de junio de 2025, la SCJN rechazó el amparo promovido por el productor, con lo que quedaron firmes las medidas de reparación establecidas en el proceso civil. Entre esas obligaciones se encuentra ofrecer una disculpa pública, cuyo contenido y procedimiento de difusión son precisamente los puntos que ahora generan desacuerdo entre las partes.