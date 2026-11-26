El empresario Francisco Aguirre Gómez es señalado de presunto abuso a su hijastra / Especial

La presidenta de México expresó su solidaridad con la escritora y puso a su disposición el acompañamiento de la Secretaría de las Mujeres

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, expresó su solidaridad con la escritora mexicana Ximena Santaolalla, quien hizo público su testimonio sobre los presuntos abusos sexuales que habría sufrido durante su infancia y adolescencia por parte de su padrastro, Francisco Aguirre Gómez, empresario y expresidente del Consejo de Administración de Grupo Radio Centro.

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La mandataria condenó cualquier forma de violencia y reveló que se comunicó con la autora para manifestarle personalmente su respaldo. Asimismo, aseguró que la escritora contará con el acompañamiento de la Secretaría de las Mujeres en caso de que decida presentar una denuncia formal ante las autoridades correspondientes.

Claudia Sheinbaum expresó su solidaridad con la escritora mexicana Ximena Santaolalla / Especial

El caso ha generado repercusiones tanto en el ámbito político como en el empresarial, debido a la gravedad de los señalamientos y a la trayectoria de Aguirre Gómez dentro de la industria de la radiodifusión en México. La escritora decidió revelar públicamente la identidad de su presunto agresor después de mantener en privado lo ocurrido durante varios años.

De acuerdo con su testimonio, las agresiones habrían comenzado cuando tenía cinco años y se prolongaron hasta los 14. Santaolalla también reveló que existió un acuerdo de confidencialidad con el empresario, cuyo presunto incumplimiento fue uno de los motivos que la llevaron a hacer pública su historia.

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre el caso de Ximena Santaolalla?

Al pronunciarse sobre los señalamientos realizados por la escritora, Claudia Sheinbaum aseguró que el Gobierno de México está dispuesto a brindarle apoyo institucional para que pueda acudir ante las autoridades, aunque precisó que la decisión de iniciar un procedimiento legal corresponde exclusivamente a Santaolalla.

La presidenta también dio a conocer que había enviado un mensaje a la autora para expresarle su solidaridad y reiterarle que cuenta con el respaldo de las instituciones encargadas de atender casos de violencia contra las mujeres.

"Es una historia de vida tremenda que vivió de abuso, ayer tuve la oportunidad de enviarle un mensaje, todo el apoyo de México para presentar la denuncia. Depende de ella presentar la denuncia y tiene todo el acompañamiento de la Secretaría de las Mujeres".

Ximena Santaolalla hizo público su testimonio sobre los presuntos abusos que sufrió durante su infancia / IG: @ximesak

Con estas declaraciones, Sheinbaum manifestó su disposición para que la escritora reciba acompañamiento institucional, sin condicionar su decisión respecto a las acciones legales que podría emprender contra el empresario.

¿Qué denunció Ximena Santaolalla contra Francisco Aguirre Gómez?

En una entrevista concedida al diario El País, Ximena Santaolalla relató que los presuntos abusos sexuales comenzaron meses después de que su madre, la también escritora Adriana Abdó, contrajera matrimonio con Francisco Aguirre Gómez durante el verano de 1988. En aquella época, la familia residía en un departamento de la colonia Polanco, en la Ciudad de México.

Según el testimonio de la autora, las agresiones se habrían prolongado durante aproximadamente nueve años, desde que tenía cinco años hasta que cumplió 14. La escritora estimó que durante ese periodo habría sido víctima de alrededor de 2 mil 500 abusos, algunos de ellos ocurridos durante viajes familiares en México y Francia.

Santaolalla explicó que durante mucho tiempo mantuvo en privado la identidad del hombre al que señala como responsable. Sin embargo, decidió hablar públicamente sobre su experiencia y dar a conocer el nombre del empresario, al considerar que no debía continuar cargando con la vergüenza por los hechos que asegura haber sufrido.

El testimonio de Ximena Santaolalla generó diversas muestras de solidaridad / IG: @ximesak

“Tomé la decisión de hacer público su nombre. Yo sí creo firmemente que debe ser él quien cargue con la vergüenza de lo que a mí me hizo, y no yo”, declaró.

La publicación de su testimonio generó diversas muestras de solidaridad, entre ellas la de su medio hermano, Juan Aguirre Abdó, quien manifestó su respaldo a la escritora a través de redes sociales.

El acuerdo de confidencialidad entre Ximena Santaolalla y Francisco Aguirre

Uno de los aspectos que dio a conocer la escritora fue la existencia de un acuerdo de confidencialidad firmado en 2026 con Francisco Aguirre Gómez, mediante el cual se habrían establecido distintos compromisos económicos a cambio de mantener en privado los señalamientos.

De acuerdo con Santaolalla, entre las condiciones pactadas se encontraba la entrega de donativos a organizaciones dedicadas a la atención de la infancia, además de una pensión económica. Sin embargo, aseguró que el empresario incumplió los compromisos establecidos, situación que influyó en su decisión de romper el silencio.

La autora optó entonces por compartir públicamente su historia y revelar la identidad de su padrastro, abriendo la posibilidad de emprender acciones legales por los hechos que, según su relato, ocurrieron tanto en territorio mexicano como en Francia.

No obstante, todavía no se han dado a conocer detalles sobre una eventual denuncia formal, las autoridades que podrían intervenir o los procedimientos jurídicos que se seguirían en ambos países.

Secretaría de las Mujeres acompañará a Ximena Santaolalla si decide denunciar

Tras el pronunciamiento de Claudia Sheinbaum, la Secretaría de las Mujeres quedó a disposición de Ximena Santaolalla para ofrecerle acompañamiento en caso de que decida acudir ante las instancias correspondientes.

La mandataria reiteró que la decisión de presentar una denuncia debe ser tomada por la propia escritora, respetando su voluntad y los tiempos que considere necesarios para afrontar un eventual procedimiento legal.

El caso también ha puesto nuevamente sobre la mesa la importancia de garantizar espacios seguros para que las personas que denuncian haber sufrido violencia sexual puedan acceder a mecanismos de atención, acompañamiento institucional y justicia.