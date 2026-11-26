El Tribunal de Apelación de París confirmó que el actor francés deberá responder ante la justicia por las acusaciones de la actriz Charlotte Arnould, relacionadas con hechos ocurridos en 2018

El actor francés Gérard Depardieu deberá enfrentar un nuevo juicio por la presunta violación de la actriz Charlotte Arnould, luego de que la justicia francesa rechazara el recurso presentado por su defensa para evitar que el caso llegara a los tribunales. La resolución fue anunciada este jueves 26 de noviembre y representa un nuevo capítulo en los procesos judiciales que enfrenta el intérprete.

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La denuncia se relaciona con hechos que presuntamente ocurrieron en agosto de 2018, cuando Arnould tenía 22 años. La actriz acusó al protagonista de Cyrano de Bergerac de haberla agredido sexualmente en su domicilio de París. Depardieu, de 77 años, ha negado las acusaciones y sostiene que no cometió ningún delito.

El Tribunal de Apelación de París rechazó el recurso presentado por la defensa de Depardieu para evitar el juicio./x: @media_express_e

El caso entre Gérard Depardieu y Charlotte Arnould

El caso comenzó en 2018, cuando Charlotte Arnould denunció al actor por presuntas agresiones sexuales en dos ocasiones, ocurridas el 7 y el 13 de agosto de ese año. La intérprete acudió al domicilio de Depardieu para ensayar un texto teatral, pues ambos se conocían desde que ella era niña.

La investigación avanzó durante varios años y, en diciembre de 2020, el actor fue imputado formalmente. Posteriormente, una jueza de instrucción determinó que debía enfrentar un juicio por las acusaciones. La defensa intentó frenar esa decisión, pero el Tribunal de Apelación de París rechazó su recurso este jueves. No obstante, la resolución únicamente mantiene los hechos denunciados del 7 de agosto y descarta los relacionados con el 13 de agosto.

El actor francés de 77 años ha negado las acusaciones relacionadas con los hechos denunciados en 2018./Especial

Gérard Depardieu ya tiene una condena por agresión sexual

Este nuevo proceso llega después de que el actor aceptara una condena de 18 meses de prisión suspendida por agresiones sexuales contra dos mujeres durante el rodaje de la película Les Volets Verts, en 2021. Las víctimas fueron una encargada de decorados y una asistente de dirección. A mediados de noviembre de 2026, Depardieu retiró el recurso que había presentado contra esa sentencia, por lo que quedó firme.