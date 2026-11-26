El actor francés Gérard Depardieu deberá enfrentar un nuevo juicio por la presunta violación de la actriz Charlotte Arnould, luego de que la justicia francesa rechazara el recurso presentado por su defensa para evitar que el caso llegara a los tribunales. La resolución fue anunciada este jueves 26 de noviembre y representa un nuevo capítulo en los procesos judiciales que enfrenta el intérprete.
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La denuncia se relaciona con hechos que presuntamente ocurrieron en agosto de 2018, cuando Arnould tenía 22 años. La actriz acusó al protagonista de Cyrano de Bergerac de haberla agredido sexualmente en su domicilio de París. Depardieu, de 77 años, ha negado las acusaciones y sostiene que no cometió ningún delito.
El caso entre Gérard Depardieu y Charlotte Arnould
El caso comenzó en 2018, cuando Charlotte Arnould denunció al actor por presuntas agresiones sexuales en dos ocasiones, ocurridas el 7 y el 13 de agosto de ese año. La intérprete acudió al domicilio de Depardieu para ensayar un texto teatral, pues ambos se conocían desde que ella era niña.
La investigación avanzó durante varios años y, en diciembre de 2020, el actor fue imputado formalmente. Posteriormente, una jueza de instrucción determinó que debía enfrentar un juicio por las acusaciones. La defensa intentó frenar esa decisión, pero el Tribunal de Apelación de París rechazó su recurso este jueves. No obstante, la resolución únicamente mantiene los hechos denunciados del 7 de agosto y descarta los relacionados con el 13 de agosto.
Gérard Depardieu ya tiene una condena por agresión sexual
Este nuevo proceso llega después de que el actor aceptara una condena de 18 meses de prisión suspendida por agresiones sexuales contra dos mujeres durante el rodaje de la película Les Volets Verts, en 2021. Las víctimas fueron una encargada de decorados y una asistente de dirección. A mediados de noviembre de 2026, Depardieu retiró el recurso que había presentado contra esa sentencia, por lo que quedó firme.
En ese procedimiento, el intérprete también ofreció disculpas a las mujeres afectadas y reconoció que sus comportamientos habían tenido consecuencias. Sin embargo, el caso de Charlotte Arnould es independiente y todavía deberá resolverse en un juicio. Por ahora, el actor mantiene su postura de negar las acusaciones, mientras que su defensa estudia la posibilidad de recurrir la decisión ante el Tribunal de Casación, la máxima instancia judicial francesa.