Justicia de Argentina valida el testamento de un hombre que heredó sus bienes a un vecino

Un hombre de 91 años dejó todos sus bienes a un vecino mediante un testamento firmado durante su hospitalización./ia

Los magistrados concluyeron que no se acreditó que el hombre careciera de capacidad mental cuando firmó el testamento en un hospital

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de Argentina confirmó la validez del testamento de un hombre de 91 años que dejó todos sus bienes a un vecino que lo ayudaba con sus actividades cotidianas. La resolución revocó una sentencia de primera instancia que había declarado nulo el documento por dudas sobre las condiciones mentales del paciente al momento de firmarlo.

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El caso involucró a Eduardo Guibert, quien otorgó el testamento el 4 de junio de 2011, mientras permanecía internado en un hospital de la Ciudad de Buenos Aires por una fractura de cadera. En el documento designó como heredero universal a Mauricio Hernán González, un vecino con quien mantenía una relación de amistad.

Eduardo Guibert firmó el documento mientras se recuperaba de una fractura de cadera./ia

Guibert era viudo, no tenía hijos ni ascendientes vivos y, según la información del caso, tampoco contaba con herederos forzosos. El testamento fue formalizado por el escribano Ernesto Felipe Vales, quien acudió al hospital para registrar la voluntad del paciente.

El hombre murió el 1 de agosto de 2011, menos de dos meses después de firmar el documento. Tras su fallecimiento, González inició el trámite sucesorio para recibir los bienes, entre ellos un departamento ubicado en la calle Vidal, en el barrio de Belgrano.

¿Por qué se cuestionó la validez del testamento?

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires promovió una demanda para solicitar la nulidad del documento. Su argumento fue que Guibert no habría tenido las condiciones mentales necesarias para decidir sobre el destino de su patrimonio.

El Gobierno de Buenos Aires solicitó la nulidad del testamento por dudas sobre la capacidad mental del paciente./ia

Como parte del proceso se incorporaron informes médicos que mencionaban problemas de memoria, depresión, dependencia y deterioro cognitivo. También se tomó en cuenta que, en 2009, una resolución judicial había restringido parcialmente su capacidad para disponer de determinados bienes. Sin embargo, esa medida quedó revocada en diciembre de 2010.

El 26 de marzo de 2026, el Juzgado Nacional en lo Civil número 104 declaró nulo el testamento al considerar los elementos presentados en la demanda. La decisión fue apelada por González y por el escribano que había formalizado el documento.

Las pruebas que tomó en cuenta la Cámara

Al revisar el expediente, los magistrados analizaron distintos elementos médicos y periciales para determinar si Guibert comprendía el alcance de su decisión cuando firmó el testamento. Entre las pruebas consideradas estuvo un certificado del 27 de junio de 2011, emitido por un psiquiatra del Hospital Pirovano, que señalaba que el hombre conservaba sus facultades mentales. También se incorporó una pericia psiquiátrica realizada después de su muerte, cuyas conclusiones indicaron que podía comprender el contenido y las consecuencias del documento al momento de firmarlo.

La Cámara también valoró los testimonios de las personas que estuvieron presentes durante la firma y una pericia caligráfica que confirmó que la rúbrica correspondía a Guibert y que no había sido realizada con ayuda de terceros.

La Cámara revisó certificados médicos, testimonios y peritajes antes de resolver la apelación./especial

El escribano Vales declaró que conversó con el paciente sobre su vida y su profesión para comprobar que entendía la decisión que estaba tomando. Según su testimonio, Guibert expresó con claridad su intención de dejar sus bienes a González.

Con base en estas pruebas, los jueces determinaron que las limitaciones físicas y los antecedentes médicos del hombre no demostraban, por sí mismos, que hubiera perdido la capacidad para decidir sobre su patrimonio. Por ello, revocaron la sentencia de primera instancia y mantuvieron la validez del testamento.