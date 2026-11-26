Rescatan a cuatro tigres de Bengala y cuatro pavorreales de una discoteca en Mazatlán

Cuatro tigres de Bengala fueron rescatados de un inmueble en el centro de Mazatlán, Sinaloa./especial

Los ocho animales fueron trasladados a Ostok Sanctuary, donde permanecerán bajo resguardo mientras las autoridades determinan su situación jurídica

Cuatro tigres de Bengala y cuatro pavorreales fueron rescatados durante un operativo de inspección en un inmueble que anteriormente funcionaba como discoteca, ubicado en la zona céntrica de Mazatlán, Sinaloa. Los ejemplares se encontraban en el estacionamiento del lugar y quedaron bajo resguardo de una organización especializada en el cuidado de fauna silvestre.

Podría interesarte Contra Tigres de bengala y ocelote son asegurados por la FGR en Durango tras cateo

El operativo contó con la participación de la Fiscalía General de la República (FGR) y de Ostok Sanctuary, organización que colaboró con el traslado de los animales a sus instalaciones. De acuerdo con el reporte, los ocho ejemplares se encontraban en buenas condiciones de salud al momento de la intervención.

Entre los felinos asegurados hay dos cachorros de tigre: uno blanco, de aproximadamente cinco meses, y otro de siete meses. También rescataron a una pareja adulta de tigres de Bengala y a cuatro pavorreales, que ahora permanecerán en un espacio especializado para recibir atención y vigilancia.

Entre los felinos se encuentran dos cachorros, uno blanco de cinco meses y otro de siete./especial

¿En qué condiciones encontraron a los animales?

Ernesto Zazueta, fundador y presidente de Ostok Sanctuary, explicó que los animales estaban en un área que aparentemente se utilizaba para realizar experiencias con fauna silvestre o algún tipo de manejo de estos ejemplares. Como parte de los indicios encontrados en el sitio, mencionó una pared cubierta de fotografías.

El traslado de los tigres requirió medidas especiales de seguridad. Según Zazueta, los grandes felinos necesitaron contención química y la intervención de personal capacitado para evitar riesgos durante su movilización.

Para llevar a cabo el procedimiento, Ostok Sanctuary proporcionó una unidad de rescate, equipo de contención, vehículos, cajas de transporte y médicos veterinarios. Con estos recursos, el personal especializado pudo trasladar a los animales sin poner en riesgo su integridad.

¿Qué pasará con los tigres y los pavorreales rescatados?

Los ocho ejemplares permanecerán en la zona de cuarentena de Ostok Sanctuary, donde recibirán cuidados veterinarios y atención mientras las autoridades definen su situación jurídica y el destino que tendrán.