El Día de Acción de Gracias es una de las celebraciones familiares más importantes de Estados Unidos./Especial

El Thanksgiving es una de las festividades más importantes de Estados Unidos, algunas familias mexicanas también se reúnen para conmemorar la fecha

Este jueves 26 de noviembre se celebra el Día de Acción de Gracias, conocido como Thanksgiving Day, una de las fechas más representativas de Estados Unidos. Millones de familias se reúnen para compartir una cena, agradecer por lo ocurrido durante el año y disfrutar de platillos tradicionales como el pavo, el puré de papa y la salsa de arándanos.

Sin embargo, aunque esta celebración tiene una importante presencia cultural y comercial en el país vecino, en México no forma parte del calendario de festividades oficiales. Esto se debe principalmente a las diferencias históricas y culturales entre ambas naciones, aunque algunas familias mexicanas sí han incorporado esta costumbre a sus reuniones.

En estados fronterizos como Baja California y Sonora existe una mayor influencia de las costumbres estadounidenses./@pixabay

¿Se celebra el Día de Acción de Gracias en México?

La respuesta corta es no, el Thanksgiving está relacionado con la historia de los primeros asentamientos ingleses en lo que actualmente es Estados Unidos. Por ello, se convirtió en una tradición vinculada con la identidad cultural de ese país, pero no con los acontecimientos históricos que dieron origen a las celebraciones mexicanas.

Mientras que en Estados Unidos uno de sus antecedentes más conocidos se remonta a una comida compartida en 1621 entre colonos ingleses y miembros del pueblo indígena wampanoag, en México las tradiciones nacionales tienen raíces en las antiguas civilizaciones mesoamericanas y en el periodo colonial.

Familias estadounidenses se reúnen cada año para compartir alimentos y agradecer durante el Día de Acción de Gracias./@pixabay

En estas partes de México sí se celebra el Thanksgiving

Aunque no es una tradición generalizada, algunas familias mexicanas sí acostumbran reunirse para celebrar el Día de Acción de Gracias, principalmente en estados fronterizos como Baja California, Sonora, Chihuahua y Coahuila.

Esto ocurre debido a la cercanía con Estados Unidos, los vínculos familiares y el intercambio cultural entre ambas naciones. En algunos hogares, especialmente aquellos con familiares que viven o trabajan en el país vecino, se organizan cenas especiales y se preparan platillos tradicionales como el pavo.