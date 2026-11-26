Tormenta cambia la fecha del desfile de Acción de Gracias por primera vez en 100 años./Especial

La tradicional celebración de Macy’s, que este 2026 cumple 100 años, fue aplazada por las fuertes lluvias y rachas de viento que se esperan en la ciudad

El tradicional desfile de Acción de Gracias de Macy’s, uno de los eventos más emblemáticos de Nueva York, cambiará de fecha debido a las condiciones meteorológicas que amenazan con afectar la celebración. La organización anunció que la edición de este año ya no se realizará el jueves 26 de noviembre, como estaba previsto.

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La decisión se tomó en coordinación con las autoridades de la ciudad y otras dependencias, ante el pronóstico de una fuerte tormenta costera que podría provocar lluvias intensas, inundaciones y peligrosas rachas de viento. La prioridad, explicó Macy’s, es proteger tanto a los participantes como a los miles de espectadores que cada año se reúnen para presenciar el espectáculo.

¿Cuándo será el desfile de Acción de Gracias de Macy’s en Nueva York?

De acuerdo con el nuevo calendario, el desfile se llevará a cabo el sábado 28 de noviembre a las 8:30 horas, tiempo de Nueva York. La celebración estaba programada originalmente para la mañana del Día de Acción de Gracias, pero las condiciones climáticas llevaron a los organizadores a modificar los planes.

El cambio representa un hecho histórico para esta celebración, pues, aunque el desfile fue suspendido entre 1942 y 1944 debido a la Segunda Guerra Mundial, no había sido aplazado por condiciones meteorológicas. En 1971, por ejemplo, los fuertes vientos obligaron a mantener en tierra los globos gigantes, pero la celebración continuó.

Tormenta obliga a aplazar el desfile de Acción de Gracias en Nueva York./especial

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS) advirtió sobre la llegada de una intensa tormenta costera que recorrerá parte de la costa este del país, desde Florida hasta Nueva Inglaterra. El fenómeno podría generar lluvias, inundaciones costeras, mareas extraordinarias e incluso nevadas en algunas regiones.