En RÉCORD te presentamos todos los detalles para ver el partido de Semana 12 entre rivales divisionales

Arranca uno de los días más especiales de la temporada regular de la NFL. El Día de Acción de Gracias y uno de los equipos que siempre juegan en esta fecha busca hilar victorias con miras a la postemporada. Los Dallas Cowboys reciben a los Philadelphia Eagles en el Estadio AT&T en un juego que se podrá seguir por FOX.

Dallas Cowboys en Thanksgiving

Como ya es costumbre desde 1966, los Dallas Cowboys jugarán en la festividad estadounidense. El equipo de la Estrella Solitaria y los Detroit Lions son los dos equipos que juegan todos los años en Thanksgiving recibiendo juegos en sus estadios. Desde que Dallas juega en esta fecha suma un récord de 35 victorias, 22 derrotas y un empate.

Los Vaqueros llegan ilusionados a este partido pues no sólo vienen de aplastar a los Tennessee Titans la semana pasada, sino que ya suman cuatro victorias consecutivas en el Día de Acción de Gracias, incluyendo un triunfo ante los Kansas City Chiefs la temporada pasada.

CeeDee Lamb celebrando victoria en Thanksgiving | AP

En la temporada actual, los Vaqueros necesitan el triunfo si o sí pues, tras 11 semanas tienen un récord de cinco victorias y seis derrotas, marca que los tiene en segundo lugar en su división detrás de los Giants. En caso de querer ganar el Este, Dallas ya no puede permitir más derrotas.

Frente a los Cowboys estará uno de sus más grandes rivales en los Eagles. El equipo de Pensilvania viene de vencer a sus vecinos los Pittsburgh Steelers pese a no contar con jugadores importantes, incluyendo su QB titular Jalen Hurts.

Con la victoria ante los Acereros el equipo rompió una racha de siete derrotas consecutivas sumando su tercer triunfo en la campaña. Actualmente son últimos en su división, pero buscarán arruinar las posibilidades de postemporada de Dallas con una victoria este jueves.

Eagles ante Steelers en la Semana 11 de la NFL | AP

Historial entre ambos equipos

Eagles y Cowboys se han visto las caras en 135 ocasiones previas, incluyendo cuatro de postemporada. Hasta el momento, Dallas domina la serie directa con 76 victorias por con 59 para los Philadelphia Eagles. Entre estos triunfos esta el de este año cuando ganaron 38-21.