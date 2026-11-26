Mike McCarthy admite haber gritado a favor de los Packers y responde a críticas de Aaron Rodgers

Mike McCarthy tiene trabajando este año con los Steelers | NFL

El entrenador de Pittsburgh reconoció que fue vergonzoso cerrar una charla de vestidor con el grito de guerra de Green Bay Packers

Mike McCarthy quedó en el centro de la polémica luego de que Aaron Rodgers revelara algunos episodios que marcaron su relación durante la temporada con Pittsburgh Steelers. Entre ellos destacó un momento inverosímil cuando el entrenador habría terminado una charla de medio tiempo con el grito de “1-2-3 Packers”.

Mike McCarthy reconoce que se equivocó al mencionar a los Packers

El estratega estadounidense rompió el silencio este miércoles y reconoció que el episodio ocurrió durante el descanso del partido ante Philadelphia Eagles. McCarthy calificó lo sucedido como un momento vergonzoso y explicó que el ambiente en el vestidor era bastante emocional.

Aaron Rodgers y Mike McCarthy protagonizan fuerte discusión | AP

“Lo ocurrido en Philadelphia durante el medio tiempo fue muy emotivo. Hubo conversaciones antes de eso; fue un momento vergonzoso, pero creo que trabajamos muchas horas”, explicó el entrenador, quien también señaló que existe una diferencia de opiniones respecto a los comentarios de Rodgers.

La equivocación tiene un antecedente importante, pues McCarthy dirigió a Green Bay entre 2006 y 2018, etapa en la que conquistó el Super Bowl XLV junto a Aaron Rodgers y derrotando coincidentemente a Pittsburgh.

Aaron Rodgers, mariscal de campo de Pittsburgh Steelers, lanzando el balón en duelo ante Bengals | AP

Aaron Rodgers exhibió los problemas que vivió con su entrenador

La revelación del quarterback no fue el único señalamiento contra McCarthy. Durante su participación en el programa de Pat McAfee, Rodgers aseguró que el entrenador se quedó dormido durante una reunión de quarterbacks, además de ausentarse de otras reuniones y actividades del equipo.

Mike McCarthy, entrenador en jefe Steelers | AP