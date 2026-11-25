¿Aaron Rodgers, fuera de los Steelers? Esto es lo que se sabe

El quarterback sería separado del equipo tras sus declaraciones contra el entrenador en jefe, Mike McCarthy

Nuevas noticias alrededor del equipo del acero. Luego de la polémica aparición de Aaron Rodgers en el programa The Pat McAfee Show, los Steelers decidieron rescindir el contrato del mariscal de campo, esto debido a sus declaraciones en contra de Mike McCarthy, entrenador en jefe del equipo.

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¿Qué pasó con Rodgers?

Luego de pasar de titular a suplente para el juego contra los Broncos de Denver, el mariscal de campo dio un par de declaraciones quejándose de esta decisión, la cual, según diversas fuentes, estaría sustentada en un par de errores de Rodgers en el juego contra los Philadelphia Eagles, por lo que Mason Rudolph sería el titular.

Ante la decisión del equipo, Rodgers apareció al día siguiente en el programa The Pat McAfee Show, donde aseguró que, si la decisión del equipo era mandarlo a la banca, lo mejor sería darlo de baja, pues él siempre ha hecho lo mejor para la institución.

Aaron Rodgers abandonando el estadio tras la derrota ante Eagles | AP

Si intentas mandarme a la banca o no cambias el llamado de jugadas, entonces deberías liberarme, porque siento que en este punto estoy haciendo lo correcto para la organización”. Él respondió con: “Voy a hacer lo correcto para la organización”, lo cual, en su mente, era deshacerse de mí. Ahora, obviamente, tiene al dueño y al gerente general de su lado”, declaró Rodgers.

Al día siguiente de sus polémicas declaraciones, la franquicia de Pittsburgh publicó un comunicado en el que informó a los aficionados que Rodgers no formaría parte del equipo en lo que resta de la temporada, generando aún más polémica por lo sucedido y tomando por sorpresa a los fans y a la NFL.

Aaron Rodgers tras ser derribado en un partido con los Steelers | AP

¿Cómo le fue a Aaron Rodgers en 2026?

En su temporada número 22 en la NFL, Aaron Rodgers acumula 2 mil 241 yardas por pase, 16 touchdowns y seis intercepciones en 10 partidos disputados con los Pittsburgh Steelers. A sus 42 años, el veterano quarterback ha contribuido a que la franquicia mantenga un récord de seis victorias y cuatro derrotas, aunque ahora el equipo deberá afrontar su próximo compromiso sin él, pues Mason Rudolph asumirá la titularidad para el duelo del viernes 27 de noviembre ante Denver.