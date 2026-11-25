Estos son los Power Rankings de RÉCORD de la NFL 2026, donde medimos cada semana el potencial de los 32 equipos en su lucha por alcanzar los Playoffs o para evitar la 'condena' de recibir el primer pick del próximo Draft

Cambio en el sitio de honor de nuestros Powers Rankings, luego de que durante tres semanas Buffalo mantuvo el control, es desplazado por San Francisco, aunque ambos mantienen el mismo récord de 9-1, entonces cuál es el argumento. La razón es sencilla, pues mientras los Bills derrotaron en casa a uno de los peores equipos de la temporada como los Dolphins, los 49ers aplastaron en México a Vikings y su defensiva élite de Brian Flores. En el sótano no hay movimiento, los Titans se mantienen ahí, después de tremenda paliza recibida en Dallas y ahora su consuelo es poder recibir el primer pick del Draft 2027.

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1 (2) San Francisco 49ers (9-1)

Los 49ers siguen demostrando por qué son uno de los grandes candidatos para llegar al Super Bowl. La contundente victoria sobre Minnesota dejó claro que, cuando Brock Purdy y compañía están enchufados, pocas defensivas pueden contenerlos. San Francisco parece haber encontrado su mejor versión en el momento indicado de la temporada, aunque el próximo enfrentamiento ante Seattle será una buena prueba para medir sus aspiraciones y dar un paso importante hacia el título divisional. (Emiliano Arias).

2 (1) Buffalo Bills (9-1)

La cima de la Conferencia Americana sigue teniendo dueño absoluto y no hay quien los baje de ahí. Despachar 26-9 a los Miami Dolphins en casa fue un trámite más en la oficina. Aunque Josh Allen regaló dos intercepciones, compensó lanzando para 304 yardas con D.J. Moore y Khalil Shakir haciendo fiesta por aire, mientras James Cook aportó su cuota terrestre y la defensa secó por completo el ataque rival. Con la etiqueta de mejores de la Conferencia en el bolsillo, ya calientan motores para el choque de trenes del jueves ante Kansas City. (Carlos Chávez).

3 (3) Chicago Bears (8-2)

La victoria contra Saints, quizás no fue tan brillante, con una ofensiva discreta, ni siquiera Caleb Williams rebasó las 200 yardas por aire, pero al menos sirvió para prolongar la racha de cinco victorias. Pero 'ojito' con su defensiva, la adición de Jeffery Simmons ha sido de impacto inmediato y con Montez Sweat hacen recordar a aquellos 'Monstruos del Midway'. La visita de esta semana contra Detriot será decisiva para el liderato de la División Norte de la Conferencia Nacional. (Mario Hernández).

4 (8) Detroit Lions (8-2)

Una aplanadora ofensiva que sigue metiendo miedo en toda la Conferencia Nacional. Doblegar 31-21 a los Tampa Bay Buccaneers demuestra que este equipo tiene pólvora de sobra para liquidar a cualquiera. Jared Goff dio una cátedra de precisión quirúrgica con 279 yardas y dos touchdowns repartiendo el balón entre Jameson Williams y Amon-Ra St. Brown, mientras Jahmyr Gibbs castigó por tierra con dos anotaciones y casi el centenar de yardas. Llegan encendidos a su tradicional cita de Acción de Gracias para medirse contra los Bears por el orgullo del Norte. (Carlos Chávez).

5 (7) Denver Broncos (8-2)

Denver llegó a seis victorias al hilo, cada semana el equipo se ve mejor y se encamina a playoffs. Frente a Las Vegas mostraron gran 'performance' en ambos lados del balón. La ofensiva acumuló 25 primeros y diez. Jonah Coleman corrió para 111 yardas y tres anotaciones, Bo Nix lanzó 225 yardas y la defensiva aportó puntos con un pick six de Ja'Quan McMillian. Broncos también mejoró su marca como local a 5-0. (José Moreno).

6 (9) Kansas City Chiefs (8-2)

Kansas City no tuvo rival esta semana al apabullar a Arizona por 34-7, lo que le permite sumar su tercera victoria al hilo. Cardinals no es un termómetro para considerar si el equipo merece subir más puestos en el ranking, eso lo hará la siguiente semana cuando visiten a Buffalo, es más, su futuro y su posición de favorito está en juego en las siguientes semanas con duelos ante Bills, Rams y Bengals, todos fuera de casa. Veremos si son capaces de mantener esos 34.6 puntos en promedio que han anotado en su racha de victorias. (José Moreno).

Patrick Mahomes con los Chiefs | AP

7 (4) Jacksonville Jaguars (7-3)

Justo cuando parecía que Jacksonville comenzaba a generar confianza como uno de los mejores equipos de la AFC, llegó una derrota ante los Giants que encendió algunas alarmas. Trevor Lawrence no encontró la manera de sentirse cómodo y la cantidad de castigos terminó por complicar todavía más el partido. Los Jaguars tienen talento de sobra para competir en enero, pero necesitan demostrar que pueden mantener el nivel semana a semana, especialmente ante rivales que, en el papel, son inferiores. (Emiliano Arias).

8 (5) Cincinnati Bengals (7-3)

Dolorosa e inesperada derrota en Washington, que evita su fuga en AFC Norte y siembra dudas sobre si están a la altura de Bills o Chiefs en el sector rojo de la NFL. A pesar de los 300 yardas y dos touchdowns de Joe Burrow, el ataque de Cincinnati se volvió predecible al quedar limitado a apenas 31 yardas terrestres y ver neutralizada a su dupla estrella de receptores, Ja'Marr Chase (31 yardas) y Tee Higgins (43 yardas). El equipo volvió a padecer para sellar juegos cerrados: tras un gol de campo de 56 yardas de Evan McPherson con 46 segundos en el reloj, la secundaria colapsó permitiendo dos pases largos de Jayden Daniels que prepararon la patada ganadora de Commanders. (Mario Hernández).

9 (6) Minnesota Vikings (7-3)

Vaya decepción fueron los Vikings en el Azteca. La defensiva se vio superada claramente por el extraordinario plan de juego de Kyle Shanahan y el ataque de los 49ers. Brock Purdy solo fue capturado una sola vez y eso es lo que más debe preocupar a Brian Flores, porque su defensiva fue exhibida. Aunque yo estaría tranquilo si fuera aficionado de Minnesota, la defensiva seguirá siendo élite y el ataque con Cousins es difícil que se vea peor. (César Cuervo).

10 (10) Seattle Seahawks (6-4)

Semana Bye que le debe servir al Campeón para encarar el resto de la temporada, donde el boleto a Playoffs se pone rudo en la NFC y el margen de error es nulo. La mala noticia en su regreso es la visita a los encendido 49ers en Santa Clara, donde una derrota los dejará prácticamente sin posibilidades de ganar el Oeste. (Mario Hernández).

11 (11) Los Angeles Rams (6-4)

Una semana de descanso que en lugar de traer paz se convirtió en una auténtica película de terror en Los Ángeles. Aunque el equipo de Sean McVay venían encendidos con cuatro triunfos seguidos, el reposo les trajo el golpe más letal del año: se confirmó que Puka Nacua se pierde el resto de la temporada ―incluidos unos posibles playoffs― tras someterse a una cirugía de rodilla que lo dejará fuera de cuatro a cinco meses. Sin su receptor estrella y con Davante Adams aún lesionado, Matthew Stafford tendrá que hacer magia pura con un cuerpo de receptores improvisado empezando este miércoles frente a los peligrosos Green Bay Packers. (Carlos Chávez).

12 (15) New York Giants (6-3-1)

¡Triunfazo! de los Giants ante su gente sobre un serio rival como Jaguars. El sello de John Harbaugh apareció para hacer olvidar la derrota ante Comanders en la Semana 10, con una defensiva asfixiante que limitó a Jacksonville a 77 yardas terrestres, forzó dos intercepciones a Trevor Lawrence (obra de Deonte Banks y Paulson Adebo) y acumuló tres capturas lideradas por Abdul Carter, esta victoria será definitiva para el título divisional, se acuerdan de mí al final de temporada. (Mario Hernández).

13 (13) Green Bay Packers (6-4)

La última imagen que tuvimos de los Packers fue siendo aplastados por los Vikings, que esta semana fueron aplastados por los 49ers, un indicativo interesante que nos ayuda a decirnos en dónde pueden estar parados realmente estos Packers. De entrada, este miércoles tendrán un partido de vital importancia ante los Rams, un partido de playoffs adelantado. El que lo pierda, se puede ir despidiendo de sus aspiraciones de meterse como comodín. (César Cuervo).

14 (14) Cleveland Browns (6-4)

Sin hacer demasiado ruido, los Browns se han metido de lleno en la conversación por los Playoffs. Todd Monken ha conseguido que Cleveland sea un equipo competitivo, capaz de sacar adelante partidos complicados y de mantenerse en la pelea divisional. Quizá no tengan una de las ofensivas más espectaculares de la NFL, pero han encontrado una fórmula para ganar. Si mantienen esa regularidad, no sería ninguna sorpresa verlos jugando futbol americano en enero. (Emiliano Arias).

15 (12) Pittsburgh Steelers (6-4)

Como diría Mike Tomlin: “los Steelers son los Steelers”. Hace dos semanas creíamos que Pittsburgh era un equipo que este año podría, tal vez, ganar un partido de Playoffs. Hoy tenemos muy claro que no tienen oportunidad. Su división difícilmente la van a ganar y si no lo hacen tendrán que ir a meterse en ronda de comodines a Denver, Kansas City o Jacksonville y hasta ahí llegaron. Desapareció el juego terrestre, o más bien lo desaparecieron. Increíble que solo le dieran 11 toques de balón a Jaylen Warren. (César Cuervo).

16 (17) Carolina Panthers (5-5)

El gran problema con Bryce Young es que, cuando parece estar listo para dar el siguiente paso, vuelve a dejar dudas sobre su capacidad para liderar a Carolina. La victoria ante Baltimore fue una muestra de lo que puede ofrecer el quarterback cuando las cosas le salen bien. Los Panthers tienen una oportunidad real de pelear por su división, pero necesitan que estas actuaciones dejen de ser una excepción y se conviertan en una constante. (Emiliano Arias).

17 (19) Houston Texans (4-6)

Vencer a Indianapolis no dice mucho, pero para los Texans es oro puro, pues al combinarse la derrota de Jacksonville, ahora Houston está a tres juegos del primer lugar en el Sur AFC. El equipo de DeMeco Ryans ya venció a los Jaguars allá en Inglaterra y todavía hay un juego entre ellos el 20 de diciembre, por lo que el cierre en este sector promete ponerse interesante. C.J. Stroud ha entrado en una buena racha con cinco juegos al hilo con múltiples pases de anotación, en total suma 16 por solo cuatro intercepciones. De seguir así y con esa defensiva, ¡aguas con Texans! (José Moreno).

18 (20) Washington Commanders (4-5-1)

El campanazo de la jornada en horario estelar para demostrar que tienen más vidas que un gato. Vencer 22-20 a los peligrosos Cincinnati Bengals en el Monday Night Football es un golpe sobre la mesa que los mete de lleno en la conversación. Con Temple bajo los controles y una defensiva oportunista que supo aguantar los embates finales de Joe Burrow, Washington firmó un triunfo de puro carácter para soñar con ganar la división. (Carlos Chávez).

19 (22) Dallas Cowboys (5-6)

¡Hey! Tranquilos aficionados vaqueros. Es cierto suma 91 puntos en dos semanas, 40 ante 49ers, la mitad de ellos en tiempo basura, y 51 ¡ante Titans! Ahora, les tengo dos noticias: una buena y otra mala. La primera; “Den gracias” que reciben en Thanksgiving a las desplumadas Eagles, con ¡Joe Milton! en los controles, la mesa está puesta con el pavo, la ensalada de manzana y el vino, para hilar dos triunfos por primera vez en la temporada; la mala: les resta en el calendario Seahawks, Rams, Jaguars y Giants. Estimados lectores, los invito a sacar sus propias cuentas si les alcanzará para Playoffs. (Mario Hernández).

20 (16) New England Patriots (5-5)

El panorama comienza a complicarse para los Patriots. La incertidumbre alrededor de Drake Maye ha dejado en evidencia lo mucho que depende la ofensiva de su quarterback titular. New England todavía tiene posibilidades de meterse a los Playoffs, pero el calendario no será precisamente su mejor aliado. Con varios rivales de peso por delante, el equipo necesita recuperar cuanto antes a su principal figura y evitar que una temporada prometedora termine quedándose a medias. (Emiliano Arias).

21 (18) Tampa Bay Buccaneers (3-7)

Tampa Bay brindó batalla contra los Lions, pero al final el equipo salió con la derrota. La debilidad en la División Sur NFC tiene abiertas las opciones para todos incluyendo a 'Bucs' que están abajo por dos juegos respecto a Carolina, sin embargo siguen en el fondo de los rankings. Un juego clave es la próxima semana justo cuando reciben a Panthers. La defensiva tiene que mejorar, ya que contra Detroit el equipo aceptó 386 yardas y 6.7 yardas por jugada. (José Moreno).

22 (21) Las Vegas Raiders (4-7)

Fernando Mendoza se presentó en la NFL ante dos de las mejores tres defensivas de la liga y no se achicó, pese a que tampoco tuvo grandes números. Ahora ante Broncos tuvo 267 yardas, 3 TD y 1 intercepción, además agregó 22 yardas por tierra y tuvo sufriendo por algún momento a los Broncos. Pese al gran arranque que tuvieron, nadie en Las Vegas creía que este equipo estaba para playoffs, sin embargo, van por el camino correcto y Fernando Mendoza se ha visto bien ante dos grandísimas defensivas. (César Cuervo).

23 (23) New Orleans Saints (3-7)

Es un equipo con marca de 3-7 que está a solo dos juegos de los playoffs, así de mediocre es el Sur de la Nacional. Desde que Kellen Moore asumió como Head Coach del equipo hace un par de años, son la única franquicia de la NFL que ha estado abajo en el marcador en todos y cada uno de sus partidos. Chris Olave volvió a ser el brillo de la ofensiva y por fin le dieron el ovoide a Travis Etienne. (César Cuervo).

24 (26) Baltimore Ravens (4-7)

Baltimore se sigue desplomando y feo. Los emplumados sufrieron su sexta derrota al hilo, su peor racha desde la campaña 2021, coincidentemente, en aquella ocasión, Lamar Jackson no jugó en cuatro de esas seis derrotas por lesión, tal y como ocurre esta vez, eso habla de la importancia del quarterback en la planificación de los Ravens. Baltimore perdió una ventaja de 12 puntos al iniciar el juego. Los playoffs siguen siendo opción, pero la realidad indica que no tardan en quedar eliminados. (José Moreno).

Riley Patterson realiza gol de campo para Ravens | AP

25 (29) Philadelphia Eagles (3-7)

Philadelphia por fin ganó y cortó una racha negativa de seis derrotas al hilo. La defensiva hizo su trabajo al capturar en cinco ocasiones a Aaron Rodgers, provocaron seis despejes de las 11 series ofensivas de Steelers. Su ataque no mostró demasiada mejora al totalizar solo 214 yardas, pero con eso fue suficiente para vencer a un rival que hasta hace dos semanas estaba practicando un buen futbol. Una buena noticia es que tipos como Saquon Barkley y DeVonta Smith tuvieron acción, aportaron y suman al cierre de temporada.(José Moreno).

26 (25) Atlanta Falcons (3-7)

Semana de descanso (bye) obligada para ponerle hielo a una temporada que se les escapa entre los dedos. Sin saltar al emparrillado, tuvieron tiempo de sobra para reflexionar sobre la paliza que les propinaron los Chiefs la jornada pasada y el preocupante estancamiento de su ofensiva. El reposo llega en el último suspiro para intentar rescatar algo de dignidad en la recta final, aunque su próxima parada visitando la aduana de los Minnesota Vikings luce como una misión de alto riesgo. (Carlos Chávez).

27 (24) Arizona Cardinals (3-8)

Lo de Arizona comienza a ser preocupante. Los Cardinals utilizaron a su cuarto quarterback titular en cuatro semanas y volvieron a ser ampliamente superados, esta vez por Kansas City. Josh Johnson lanzó para 155 yardas y consiguió la primera anotación de Arizona desde la Semana 8, un dato que refleja perfectamente el momento que atraviesa la franquicia. Los Chiefs terminaron con 435 yardas totales, por apenas 205 de los Cardinals. Más allá de las lesiones y los constantes cambios bajo centro, Arizona necesita encontrar estabilidad. Es difícil competir en una división como la NFC Oeste cuando ni siquiera existe certeza sobre quién dirigirá tu ofensiva. (Alex Chávez).

28 (28) New York Jets (3-8)

Por fin hubo algo que celebrar para los aficionados de los Jets. Después de cinco derrotas consecutivas, el equipo consiguió sacar adelante un partido cerrado frente a los Chargers. Sin embargo, tampoco hay demasiados motivos para echar las campanas al vuelo. La temporada está prácticamente perdida y las próximas semanas deberían servir para identificar qué jugadores pueden formar parte del futuro de una franquicia que sigue sin encontrar el rumbo. (Emiliano Arias).

29 (27) Indianapolis Colts (3-8)

Indianapolis parece haber perdido el rumbo de la temporada. La derrota por 26-3 ante Houston no solamente dejó en evidencia las carencias de su ofensiva, sino que terminó por provocar un cambio de quarterback. Daniel Jones registró apenas 144 yardas por pase y una intercepción antes de ser sustituido por Anthony Richardson, quien ahora tendrá la oportunidad de asumir la titularidad. Resulta complicado pensar que un cambio bajo centro pueda solucionar todos los problemas de los Colts, pero es momento de darle una oportunidad al futuro de la franquicia y comenzar a tomar decisiones pensando en la próxima temporada. (Alex Chávez).

30 (30) Miami Dolphins (1-9)

El sótano de la AFC Este ya tiene escrituras a su nombre y la agonía parece no tener fin. Caer sin meter ni las manos 26-9 en su visita a Buffalo confirma que esta ofensiva es una auténtica lágrima. El novato Kyle McCord vivió una tarde de terror lanzando apenas 102 yardas, regalando una intercepción y firmando un espantoso rating de 32.6, dejando todo el peso en los acarreos de Ollie Gordon porque por aire no producen absolutamente nada. Nueve derrotas en el año y contando; en Miami ya solo tachan los días en el calendario para que acabe esta pesadilla. (Carlos Chávez).

31 (31) Los Angeles Chargers (1-9)

Cuesta trabajo entender cómo un equipo que cuenta con Justin Herbert y Jim Harbaugh solamente tiene una victoria en la temporada. Después de vencer a Baltimore, los Chargers tenían una buena oportunidad para conseguir su segundo triunfo consecutivo, pero terminaron cayendo 27-24 ante los Jets. Herbert respondió con tres anotaciones totales, dos de ellas mediante pases a Ladd McConkey, mientras que su defensiva permitió ocho conversiones en diez oportunidades de tercer down. Los Angeles tiene argumentos para competir, pero sigue encontrando la manera de perder partidos. Una temporada que comenzó con expectativas completamente distintas y que terminó convirtiéndose en una de las grandes decepciones de la NFL. (Alex Chávez).

32 (32) Tennessee Titans (1-9)