¿Por qué y desde cuándo se celebra el partido de Acción de Gracias en la NFL?

Letrero de Thanksgiving en un partido de la NFL | AP

Esta semana regresan los juegos de 'Thanksgiving' con lo que la NFL continúa con su tradición por más de 90 años

El Día de Acción de Gracias ya es una tradición que, más allá de la festividad de Estados Unidos, es ya una de las fechas más importantes del calendario deportivo del país. Cada año desde hace casi un siglo, el futbol americano es parte de las celebraciones de esta fecha festiva y hoy en día la NFL se encarga de llevar tres juegos de temporada regular para acompañar esta día.

Aunque actualmente la jornada es reconocida por los partidos de los Detroit Lions y los Dallas Cowboys, el origen de esta costumbre se remonta a 1934, cuando la NFL comenzó a consolidar una de sus prácticas más características.

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¿Desde cuándo se juegan partidos de Acción de Gracias en la NFL?

El primer partido oficial de la NFL disputado durante el Día de Acción de Gracias se celebró el 29 de noviembre de 1934, cuando los Detroit Lions se enfrentaron a los Chicago Bears. Aquel encuentro formó parte de una estrategia de los Lions para atraer aficionados durante su primera temporada en Detroit, después de que la franquicia se trasladara desde Portsmouth, Ohio.

La iniciativa permitió que el equipo comenzara a establecer una relación con el público de Detroit y sentó las bases de una tradición que continúa hasta la actualidad. Los Lions han participado prácticamente todos los años en la jornada de Acción de Gracias. La principal interrupción ocurrió entre 1939 y 1944, cuando el equipo dejó de disputar encuentros durante esta festividad por un periodo de seis temporadas, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial.

Detroit Lions celebrando en un partido de Thanksgiving | X @Lions

¿Por qué los Detroit Lions y los Dallas Cowboys juegan en Thanksgiving?

Aunque la tradición de jugar partidos en esta fecha festiva comenzó con Los Detroit Lions, hoy en día los Dallas Cowboys acompañan a la franquicia de Michigan como los dos equipos que no sólo tendrán acción en esta fecha sino que también lo harán como locales.

Los Cowboys se incorporaron a esta tradición en 1966, cuando la NFL buscaba una segunda franquicia que estuviera dispuesta a organizar un partido durante la jornada festiva. Tex Schramm, entonces gerente general de Dallas, aceptó el desafío con el objetivo de aumentar la exposición de una franquicia que todavía se encontraba en desarrollo

Los Cowboys han sido anfitriones de manera regular desde 1966, aunque tuvieron una excepción en 1977, cuando la NFL otorgó la fecha a los St. Louis Cardinals como parte de un intento por incrementar la popularidad de ese equipo.

CeeDee Lamb celebrando victoria en Thanksgiving | AP

Dia de Acción de Gracias previo a la NFL

Cabe destacarq ue, previo a que la NFL se adueñara de la festividad en los años 30's, el Día de Acción de Gracias ya estaba asociado con el futbol americano pues desde 1876, las universidades Yale y Princeton empezaron a enfrentarse anualmente en esta fecha.