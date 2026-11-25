Protocolo de inicio por parte de la NFL en el México City Game | AP

El duelo entre los 49ers y los Vikings registró cifras históricas de audiencia, asistencia y demanda de boletos

El regreso de la NFL a México rompió récords dentro y fuera del Estadio Banorte. El encuentro de temporada regular entre los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings, celebrado el pasado domingo 22 de noviembre, alcanzó una audiencia de 35.6 millones de personas entre México y Estados Unidos, de acuerdo con cifras difundidas por el inmueble.

A través de un comunicado, la administración del Estadio Banorte dio a conocer el impacto que generó el regreso del futbol americano de la NFL a la capital del país, con cifras destacadas en audiencia televisiva, asistencia, demanda de entradas y derrama económica.

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NFL en México rompe récord de audiencia y asistencia

En Estados Unidos, el enfrentamiento entre los 49ers y los Vikings registró un pico de audiencia de 27.6 millones de televidentes, cifra que representa un récord para los partidos de la NFL celebrados fuera de territorio estadounidense. Por su parte, en México, más de ocho millones de personas siguieron la transmisión en vivo a través de las dos televisoras encargadas de difundir el encuentro.

El Estadio Banorte también estableció una nueva marca de asistencia desde su reapertura en marzo de 2026, tras el proceso de remodelación. Un total de 85 mil 612 aficionados se dieron cita en las tribunas del histórico recinto para presenciar el compromiso.

Sin embargo, la demanda superó ampliamente la capacidad del inmueble, pues se registraron solicitudes por 2.2 millones de boletos. Del total de entradas vendidas, el 51 por ciento correspondió a la Ciudad de México, el 31 por ciento a otros estados de la República y el 18 por ciento a compradores extranjeros.

¿Cuánto dinero dejó el regreso de la NFL a México?

De acuerdo con cifras de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (CANACO), difundidas por el Estadio Banorte, el encuentro entre San Francisco y Minnesota generó una derrama económica superior a los mil 555 millones de pesos durante el fin de semana.

El consumo de alimentos y bebidas fuera del estadio representó 403 millones de pesos, mientras que los servicios de transporte por aplicación generaron 129 millones. Por su parte, el sector hotelero registró ingresos por 124 millones de pesos, con una ocupación del 89 por ciento.

Brock Purdy y las porristas de 49ers en el partido ante Minnesota Vikings en el Estadio Banorte | AP