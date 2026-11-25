El defensivo estrella podría jugar su primer partido en casi un año

Myles Garrett y Micah Parsons, dos de los mejores defensores de su generación, compartirán un campo de la NFL por solo tercera vez el miércoles por la noche cuando Los Angeles Rams reciban a los Green Bay Packers.

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Garrett adelanta el regreso de Micah

Si alguien aún dudaba de si Parsons planeaba debutar esta temporada en el SoFi Stadium, Garrett disipó sus dudas sin querer cuando le preguntaron sobre la comunicación previa al partido entre las dos superestrellas que se han hecho amigas.

“La conversación fue: ‘Oye, hermano mayor, ¿tienes entradas de sobra?’”, dijo Garrett. “Le dije: ‘Sí, te las consigo’. Le conseguí las entradas y estoy deseando verlo en el campo, en plena forma. Sé que tuvo que tomarse un tiempo extra, pero el juego es mejor cuando Micah Parsons está en el campo haciendo lo suyo”.

La víspera del Día de Acción de Gracias marcará un punto de inflexión para estos jugadores y sus equipos, que tienen un récord de 6-4 y se encuentran en el borde de la zona de clasificación para los playoffs de la NFC.

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Aunque Parsons figura como dudoso para los Packers, fue activado de la lista de jugadores físicamente incapacitados para jugar el martes, y está claro que está mentalmente preparado para liderar su ofensiva de final de temporada.

“Estoy muy concentrado”, dijo Parsons. “Estoy totalmente enfocado en lo que viene y entiendo lo que significa este partido del miércoles para la organización... y lo que significa para los playoffs. Si puedo estar en el campo, quiero estarlo y estoy emocionado por jugar en cualquier momento. Solo nos quedan siete partidos y quiero aprovecharlos al máximo”.