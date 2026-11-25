El equipo no contará con el veterano mariscal de campo para el partido de Black Friday ante Denver

Los Pittsburgh Steelers ya piensan en el futuro. Luego de la triste exhibición de Aaron Rodgers en los últimos dos partidos, el equipo ha decidido hacer cambios drásticos a la posición de mariscal de campo, por lo que el veterano, no estará activo para el partido ante los Denver Broncos.

En el lugar de Aaron Rodgers aparecerá Mason Rudolph para enfrentar a una de las mejores defensas de la Liga. El suplente ya apareció en cuatro juegos de la temporada pero sólo lanzó en las derrotas ante los Patriots y Cincinnati, cuando los encuentros ya estaban fuera de alcance.

Rudolph está en su séptima temporada con en la Liga, sexta con los Acereros. El año pasado apareció en cinco juegos, con su mayor actividad llegando precisamente en la semana 12 cuando completó 24 pases para 171 yardas, una anotación y una intercepción.

Los números de Rodgers

El exmariscal de campo de los Packers y Jets ha batallado mucho durante la actual temporada, especialmente en los últimos tres juegos. En lo que va del 2026, Rodgers ha lanzado para 2241 yardas, 16 anotaciones y seis intercepciones. Además, ha tenido tres fumbles perdiendo uno de ellos.

Desde el juego de Semana 6 ante los Bucaneros en el que el QB lanzó 33 pases en 49 intentos para 253 y dos anotaciones, su desempeño ha venido a la baja. Ante los Saints, Browns y Bengals Rogers no logró superar los 20 pases completos y pese a sólo tener una intercepción su desempeño dejó muchas dudas incluso en victorias.

Aaron Rodgers en conferencia de prensa tras la derrota ante Philadelphia | AP

¿Aaron Rodgers fue a la banca?

De acuerdo con información de NFL Network, el mariscal de campo se perderá el partido de los Acereros debido a su desempeño dentro del terreno de juego y no por una lesión como sucedió en la temporada pasada, curiosamente también en la Semana 12.

La decisión, según información de Tom Pelissero, habría sido por parte del entrenador en jefe Mike McCarthy. "Aaron Rodgers es nuestro quarterback”, dijo McCarthy el lunes cuando se le preguntó sobre un posible cambio, pero se espera que en los siguientes días de más información sobre la ausencia de Rodgers.