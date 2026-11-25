El entrenador de los 49ers alcanzó 100 victorias, siendo el tercer entrenador del equipo en lograr este registro

Kyle Shanahan sigue batiendo marcas con los San Francisco 49ers. El entrenador en jefe del equipo de la Bahía ya había roto la marca de más encuentros al frente de la franquicia y, tras el juego en la Ciudad de México alcanzó las 100 victorias. De esta forma se convirtió en el tercer entrenador el registrar esta marca con los Niners.

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Las 100 victorias de Shanahan

El estratega, quien comanda al equipo californiano desde 2017, se unió a un selecto grupo de apenas tres entrenadores en la historia de la organización en alcanzar las tres cifras en victorias totales, acumulando 91 en campaña regular y nueve en postemporada.

Pese a la trascendencia del hito estadístico, Shanahan mantuvo la calma respecto al techo de su plantilla actual, recordando que la temporada apenas cruza su meridiano: “No estaba al tanto de las 100 victorias hasta que me avisaron; al principio me hizo sentir algo viejo. Hemos hecho cosas positivas, pero todavía nos falta mucho camino por recorrer para probarnos como un equipo de época”.

Kyle Shanahan | AP

Ahora Shanahan tendrá como misión superar a las leyendas George Seifert y Bill Walsh quienes son los estrategas con más triunfos en la historia de la franquicia. El entrenador en jefe podría superar a los dos este mismo año pues necesita tres para superar a Walsh y nueve para ser el HC con más triunfos en la historia de la franquicia.

Las altas y bajas de Shanahan

A lo largo de su carrera como entrenador en jefe Shanahan ha tenido altas y bajas. Su carrera inició seis y cuatro victorias en sus primeras dos campañas, sin embargo desde entonces, acumula cinco temporadas con 10 o más triunfos llegando a postemporada en todas estas campañas.

El entrenador en jefe también presume de haber llevado a los Niners a dos Super Bowls, y cuatro juegos de campeonato de conferencia. El único problema es que no ha podido levantar el trofeo Lombardy, logro que tanto Seifert como Walsh si lograron en múltiples ocasiones.