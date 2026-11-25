Dónde ver Chicago Bears vs Detroit Lions: Canales y hora del partido de Acción de Gracias de NFL

Ambos equipos llegan empatados con marca de 8-2 en su cruce de Thanksgiving

Los Chicago Bears visitan a los Detroit Lions este jueves 26 de noviembre de 2026 a las 12:00 horas (tiempo del centro de México) en el Ford Field de Detroit, en el duelo inaugural de la jornada del Día de Acción de Gracias correspondiente a la Semana 12 de la NFL que contará con transmisión en vivo a través de ESPN.

El compromiso adquiere tintes de final adelantada dentro de la NFC Norte, ya que ambas franquicias arriban con idéntico récord de 8-2 peleando directamente por el liderato de la división y la siembra rumbo a los playoffs.

El conjunto de Detroit ocupa actualmente la primera posición del sector tras imponerse con autoridad 31-21 a los Tampa Bay Buccaneers en un encuentro donde dominaron el marcador de principio a fin.

La defensiva de Bears logró evitar una reacción de los Buccaneers | AP

Por su parte, la escuadra de Chicago se mantiene pisándoles los talones en el segundo peldaño luego de sumar una sólida victoria por 21-13 frente a los New Orleans Saints en la fecha previa.

¿Qué dicen los pronósticos y el historial entre Bears y Lions en el Día de Acción de Gracias?

Este enfrentamiento marcará la edición número 21 de esta histórica rivalidad divisional disputándose en pleno Thanksgiving, una tradición dentro del calendario del emparrillado estadounidense que hoy cobra mayor relevancia por el gran momento futbolístico de los dos conjuntos.

Afición celebrando el Día de Acción de Gracias en Detroit l Redes