Ryan Fitzpatrick y Andrew Whitworth analizan el choque de Black Friday entre Pittsburgh y Denver

Broncos y Steelers se miden este viernes en juego especial de NFL | IG Broncos

Los exjugadores de la NFL indicaron que el enfrentamiento entre Broncos y Steelers, busca consolidar a uno de cada a los playoffs

La NFL vivirá un fin de semana especial con motivo del tradicional Thanksgiving Day, una jornada que año con año deja encuentros atractivos para los aficionados. Sin embargo, uno de los compromisos que acaparará la atención será el del viernes de Black Friday, cuando los Pittsburgh Steelers reciban a los Denver Broncos

Esta será la cuarta edición en la que la NFL programa un partido en viernes con motivo del Black Friday. Para esta ocasión, dos equipos de la Conferencia Americana se enfrentarán en un duelo que puede tener implicaciones importantes en la carrera por un boleto a los playoffs.

Andrew Whitworth labora como analista para Amazon Prime que transmite el juego el viernes | Especial

Durante una charla con diversos medios de comunicación, los exjugadores Ryan Fitzpatrick y Andrew Whitworth compartieron sus impresiones sobre este enfrentamiento y analizaron el momento que atraviesan ambas franquicias.

Ryan Fitzpatrick cuestiona el potencial ofensivo de Pittsburgh

Fitzpatrick consideró que Pittsburgh ha tenido dificultades en las últimas semanas, particularmente en su funcionamiento ofensivo, además de los problemas físicos que han afectado al equipo.

Ryan Fitzpatrick dejó los emparrillados por las cámaras de televisión | Especial

"Creo que Pittsburgh es un equipo promedio de la NFL. Jalen Warren ha tenido un año extraordinario y ha sido una pieza muy importante, pero si consigues detenerlo, no sé qué otro elemento de su ofensiva debería preocuparte tanto", señaló el exquarterback.

El exjugador también reconoció que Denver tiene características que lo convierten en un equipo competitivo, especialmente por el trabajo de Sean Payton y su capacidad para encontrar distintas maneras de conseguir victorias.

Bo Nix, mariscal de campo de los Broncos, previo a enfrentar a los Seahawks | AP

"Cuando ves jugar a Denver, te gusta lo que representa el equipo y el trabajo de Sean Payton. Sin embargo, siempre quieres ver un poco más, que sean más eficientes, que mejoren en ciertos momentos y que tengan mayor explosividad ofensiva. Aún así, tienen la estructura de un buen equipo y encuentran la manera de ganar", explicó Fitzpatrick.

Andrew Whitworth advierte sobre la importancia del encuentro

Por su parte, Andrew Whitworth coincidió en que Pittsburgh llega a un compromiso determinante, especialmente después de sus recientes resultados. El exofensivo destacó que una nueva derrota podría complicar seriamente el panorama.

"Es un partido muy importante para ellos, porque la temporada podría complicarse rápidamente si vuelven a perder. Han tenido mejores resultados contra equipos que están por debajo del 50 por ciento de victorias, con una marca de 4-1 ante esos rivales", comentó..

También puso especial atención en Jalen Warren, quien ha sido uno de los elementos importantes de la ofensiva de Pittsburgh, aunque reconoció que el corredor ha tenido semanas complicadas.

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