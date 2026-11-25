La NFL vivirá un fin de semana especial con motivo del tradicional Thanksgiving Day, una jornada que año con año deja encuentros atractivos para los aficionados. Sin embargo, uno de los compromisos que acaparará la atención será el del viernes de Black Friday, cuando los Pittsburgh Steelers reciban a los Denver Broncos
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Esta será la cuarta edición en la que la NFL programa un partido en viernes con motivo del Black Friday. Para esta ocasión, dos equipos de la Conferencia Americana se enfrentarán en un duelo que puede tener implicaciones importantes en la carrera por un boleto a los playoffs.
Durante una charla con diversos medios de comunicación, los exjugadores Ryan Fitzpatrick y Andrew Whitworth compartieron sus impresiones sobre este enfrentamiento y analizaron el momento que atraviesan ambas franquicias.
Ryan Fitzpatrick cuestiona el potencial ofensivo de Pittsburgh
Fitzpatrick consideró que Pittsburgh ha tenido dificultades en las últimas semanas, particularmente en su funcionamiento ofensivo, además de los problemas físicos que han afectado al equipo.
"Creo que Pittsburgh es un equipo promedio de la NFL. Jalen Warren ha tenido un año extraordinario y ha sido una pieza muy importante, pero si consigues detenerlo, no sé qué otro elemento de su ofensiva debería preocuparte tanto", señaló el exquarterback.
El exjugador también reconoció que Denver tiene características que lo convierten en un equipo competitivo, especialmente por el trabajo de Sean Payton y su capacidad para encontrar distintas maneras de conseguir victorias.
"Cuando ves jugar a Denver, te gusta lo que representa el equipo y el trabajo de Sean Payton. Sin embargo, siempre quieres ver un poco más, que sean más eficientes, que mejoren en ciertos momentos y que tengan mayor explosividad ofensiva. Aún así, tienen la estructura de un buen equipo y encuentran la manera de ganar", explicó Fitzpatrick.
Andrew Whitworth advierte sobre la importancia del encuentro
Por su parte, Andrew Whitworth coincidió en que Pittsburgh llega a un compromiso determinante, especialmente después de sus recientes resultados. El exofensivo destacó que una nueva derrota podría complicar seriamente el panorama.
"Es un partido muy importante para ellos, porque la temporada podría complicarse rápidamente si vuelven a perder. Han tenido mejores resultados contra equipos que están por debajo del 50 por ciento de victorias, con una marca de 4-1 ante esos rivales", comentó..
También puso especial atención en Jalen Warren, quien ha sido uno de los elementos importantes de la ofensiva de Pittsburgh, aunque reconoció que el corredor ha tenido semanas complicadas.
"Si Warren no consigue producir, Pittsburgh presenta problemas para generar jugadas grandes. Les ha costado encontrar esa explosividad ofensiva, algo que puede convertirse en un inconveniente importante en un partido de estas características", agregó.