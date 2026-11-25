Ryan Fitzpatrick y Andrew Whitworth revelan cómo cambió la visión de los jugadores sobre los partidos internacionales de la NFL

Panorámica del partido entre los 49ers y los Vikings en el partido de la NFL en México | AP

Los dos exjugadores compartieron sus experiencias y explicaron por qué disputar encuentros fuera de Estados Unidos dejó de ser una obligación para convertirse en una experiencia que los jugadores disfrutan

La internacionalización se ha convertido en uno de los proyectos más importantes de la NFL, la cual continúa llevando partidos de temporada regular a diferentes países para acercarse a sus aficionados. Sin embargo, convencer a los propios jugadores de viajar fuera de Estados Unidos no siempre fue una tarea sencilla.

Ryan Fitzpatrick y Andrew Whitworth, quienes serán parte de la transmisión de Amazon Prime Video del encuentro de Black Friday entre Denver Broncos y Pittsburgh Steelers, hablaron sobre la evolución de estos compromisos y cómo ha cambiado la percepción de los jugadores a lo largo de los años.

Fitzpatrick reconoce que los jugadores ahora disfrutan viajar por el mundo

Todo un éxito el juego de la NFL en Brasil | AP

Fitzpatrick recordó que tuvo la oportunidad de jugar en Londres en 2015 y explicó que, en aquel momento, algunos integrantes de los equipos recibían con reservas la idea de disputar encuentros internacionales. Sin embargo, destacó que esa mentalidad ha cambiado con el paso de los años.

"Fue increíble ver la emoción de los jugadores. Recuerdo a Fred Warner saliendo con la bandera (mexicana) y la manera en que todos disfrutaban ese momento. Se notaba el apoyo de la afición hacia San Francisco, pero también el entusiasmo de los jugadores por estar ahí y compartir nuestro deporte con todos", expresó.

Ryan Fitzpatrick lanza el balón con los Dolphins | AP

La temporada 2026 representó un paso importante para ese proyecto, con nueve partidos internacionales en siete países: Australia, Brasil, Inglaterra, Francia, España, Alemania y México. La gira comenzó en Melbourne y pasó por Río de Janeiro, Londres, París, Madrid y Múnich, antes de concluir el pasado domingo 22 de noviembre en la Ciudad de México, con el enfrentamiento entre Vikings y 49ers en el Estadio Banorte.

Andrew Whitworth también cambió su postura sobre los partidos internacionales

Whitworth reconoció que su opinión era muy diferente cuando todavía estaba en activo. Confesó que, durante sus primeros años como profesional, no estaba de acuerdo con tener que viajar a otro país en plena temporada, principalmente porque no tenía experiencia con ese tipo de desplazamientos.

George Kittle, ala cerrada de San Francisco 49ers, en partido ante Los Angeles Rams, en Melbourne, Australia | AP

"Lo curioso es que yo era uno de esos jugadores que, cuando era joven, estaba en contra de esta iniciativa. No me gustaba la idea de tener que viajar a otro país en medio de la temporada. Venía de Louisiana, no había viajado demasiado y, sinceramente, no me interesaba mucho la propuesta", recordó.

NFL extiende acuerdo en Alemania | AP

Sin embargo, explicó que su perspectiva cambió después de tener la oportunidad de conocer otros destinos y vivir esas experiencias.