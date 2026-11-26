NFL Thanksgiving Day y las jugadas que convirtieron esta fecha en una tradición inolvidable de la NFL

A lo largo de los años, el Thanksgiving Day ha regalado actuaciones extraordinarias, remontadas, errores inolvidables y jugadas que quedaron para siempre en la historia de la liga

La NFL vivirá este jueves una de sus jornadas más especiales de la temporada con tres encuentros correspondientes al Thanksgiving Day, una tradición que año con año reúne a millones de aficionados frente al televisor.

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Esta fecha no solamente se distingue por los partidos que se disputan, sino también por los momentos históricos que ha regalado a lo largo de las décadas.

Grandes actuaciones individuales, finales dramáticos y errores que terminaron cambiando el destino de un encuentro forman parte de su legado.

Desde exhibiciones ofensivas de leyendas como Randy Moss y Bob Griese, hasta jugadas accidentales que terminaron convirtiéndose en algunas de las más recordadas de la NFL, el Día de Acción de Gracias ha sido escenario de episodios que siguen presentes en la memoria de los seguidores.

Estos son algunos momentos inolvidables que demuestran por qué el Thanksgiving Day ocupa un lugar especial en la historia de la NFL.

Randy Moss y una exhibición demoledora

Randy Moss tuvo una de las mejores tardes ante Cowboys | Especial

En 1998 el novato de Minnesota Vikings tuvo una presentación espectacular ante Cowboys, atrapó solamente tres pases, pero los convirtió en 163 yardas y tres touchdowns. Sus anotaciones fueron de 51, 56 y 56 yardas, en una victoria de Minnesota por 46-36.

Bob Griese y sus seis pases de touchdown

Bob Griese se lució con seis pases de touchdown | Especial

En 1977 el quarterback de Miami Dolphins protagonizó una actuación extraordinaria frente a los entonces St. Louis Cardinals. Completó 15 de 23 envíos para 207 yardas, seis touchdowns y una intercepción, en la contundente victoria de Miami por 55-14.

El error de Leon Lett bajo la nieve

Leon Lett le costó aquella victoria a los Cowboys | Especial

En medio de una intensa nevada, Dallas Cowboys tenía prácticamente asegurada la victoria ante Miami Dolphins en 1993. Sin embargo, Leon Lett se deslizó sobre un gol de campo bloqueado que todavía estaba en juego, permitiendo que Miami recuperara el balón y consiguiera la patada ganadora para imponerse 16-14.

Polémica moneda que decidió un tiempo extra

Polémica entre Steelers y Lions durante el volado marcó el juego | Especial

El enfrentamiento entre Pittsburgh Steelers y Detroit Lions de 1998 tuvo un episodio insólito antes del tiempo extra. El árbitro Phil Luckett determinó que Detroit había ganado el volado, una decisión que generó controversia y terminó dándole la posesión a los Lions, quienes consiguieron la victoria 19-16.

El famoso 'Butt Fumble' de Mark Sanchez

Mark Sanchez chocó con el trasero de su compañero | NFL