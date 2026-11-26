El líder norcoreano ordenó ampliar el despliegue de armas nucleares tácticas y afirmó que su país no necesita el reconocimiento de otras naciones para mantener su arsenal

El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, advirtió que cualquier intento de desconocer la condición de su país como potencia nuclear será considerado una declaración de guerra. Además, ordenó fortalecer el arsenal atómico en medio de las tensiones con Estados Unidos y sus aliados en Asia.

De acuerdo con la Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA), el mandatario realizó una visita a instalaciones dedicadas a la producción de materiales nucleares y la investigación armamentística. Durante el recorrido, pidió ampliar el despliegue de armas nucleares tácticas para distintas operaciones militares.

El mandatario afirmó que su país no necesita el reconocimiento internacional para mantener su arsenal./esspecial

Kim sostuvo que la condición nuclear de Corea del Norte es irreversible y que su arsenal representa una garantía para proteger la soberanía y la seguridad nacional. También afirmó que su gobierno no necesita la aprobación ni el reconocimiento de otros países para mantener su capacidad armamentística.

¿Qué dijo Kim Jong-un sobre Estados Unidos?

El dirigente norcoreano acusó a Estados Unidos de impulsar la proliferación nuclear en el noreste de Asia, mediante acuerdos de cooperación militar con sus aliados y el respaldo a la adquisición de submarinos de propulsión nuclear.

Las declaraciones se produjeron una semana después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, concluyera una gira por Asia sin concretar una reunión con Kim, pese a expresar su disposición a encontrarse con él durante su visita a China.

Ambos mandatarios sostuvieron tres encuentros entre 2018 y 2019, durante el primer periodo presidencial de Trump. Sin embargo, las negociaciones no consiguieron un acuerdo definitivo para la desnuclearización norcoreana ni para el levantamiento de las sanciones internacionales.

¿Cuántas armas nucleares tiene Corea del Norte?

Las estimaciones del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI) indican que Corea del Norte contaba con aproximadamente 60 ojivas nucleares a principios de 2026. No obstante, la cifra exacta se desconoce debido al hermetismo del gobierno sobre su programa armamentístico y a las dificultades para realizar verificaciones independientes.