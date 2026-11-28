¿Messi y Cristiano Ronaldo jugarán juntos? Carlos Tévez podría reunir a los máximos exponentes en su despedida

Carlos Tévez podría reunir a los máximos exponentes en su despedida | ESPECIAL/MEXSPORT/AFP

El Apache prepara un partido especial en La Bombonera para el próximo 20 de diciembre y busca reunir a grandes figuras del futbol mundial

Carlos Tévez prepara una despedida a la altura de su trayectoria. El exdelantero argentino quiere decir adiós al futbol con un partido especial en La Bombonera, donde espera reunir a varias de las figuras más importantes con las que compartió cancha, además de dos de los máximos referentes de la época reciente: Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

En declaraciones para TyC Sports, el Apache reveló parte de la lista de invitados que busca convocar para el encuentro programado para el próximo domingo 20 de diciembre, en el estadio de Boca Juniors. La posibilidad de juntar al astro argentino y al portugués en un mismo terreno de juego es uno de los principales atractivos del homenaje.

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Messi y Cristiano Ronaldo encabezan la lista de invitados de Carlos Tévez

La convocatoria contempla a futbolistas con los que Tévez compartió vestidor durante su carrera, así como leyendas del futbol argentino y otras figuras internacionales. Entre los nombres que destacan están:

Juan Román Riquelme

Martín Palermo

Sergio Agüero

Gianluigi Buffon

Rio Ferdinand

Wayne Rooney

Leandro Paredes

Rolando Schiavi

Nicolás Burdisso

Javier Mascherano

Arturo Vidal

Cristiano Ronaldo

Incluso, el piloto argentino de Fórmula 1, Franco Colapinto, figura entre los invitados contemplados para el evento.

Sin embargo, no todos han confirmado su presencia. De acuerdo con lo explicado por Tévez, los últimos cinco nombres de su lista —Arturo Vidal, Wayne Rooney, Javier Mascherano, Cristiano Ronaldo y Franco Colapinto— todavía no han asegurado su asistencia.

Carlos Tevez y Cristiano Ronaldo en el Manchester United | MEXSPORT

¿Cristiano Ronaldo podrá asistir a la despedida de Tévez?

Uno de los casos que más llaman la atención es el de Cristiano Ronaldo. La presencia del delantero portugués podría complicarse debido a que Al Nassr tiene programada la Semifinal de la Supercopa de Arabia Saudita para ese mismo día, por lo que su calendario con el conjunto saudí podría impedirle viajar hasta Buenos Aires.