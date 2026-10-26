Afortunadamente y gracias a Dios los jugadores se encuentran a salvo

Momento de tensión vivió César Montes con el Lokomotiv en Rusia cuando el equipo fue alcanzado por drones mientras regresaban después de haber disputado el encuentro ante Rostov, dentro de la Jornada 12 en la Liga premier de Rusia.

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De acuerdo a la información de Sports Express, los jugadores estaban a bordo del tren de pasajeros que fue alcanzado por restos de un dron cerca de Voronezh durante la noche.

Afortunadamente y gracias a Dios ninguno de los jugadores resultó herido, y el personal médico del equipo supuestamente ayudó a tratar a otros pasajeros heridos. Mientras tanto, la plantilla continúo su camino a Moscú.

César Montes, con Lokomotiv | @julioordz10

¿Qué pasó en esa región?

La RBC informó que dos hombres fueron asesinados y 17 personas, incluido un niño, resultaron heridas en un ataque nocturno con drones en la región de Voronezh de Rusia, según el gobernador Alexander Gusev.

Muchas de las heridas ocurrieron cuando los restos de un dron cayeron sobre un tren de pasajeros Anapa-Moscú cerca de Voronezh. Ferrocarriles Rusos informó que un vagón resultó dañado en la estación de Somovo, hiriendo a cinco personas. El ataque también cortó la energía a las líneas aéreas, deteniendo el tráfico ferroviario en la sección afectada.

César Montes anotó gol y rescató el empate para Lokomotiv | fclm.ru

¿Qué dijo Lokomotiv tras los hechos?

Lokomotiv de Moscú lanzó un comunicado dando a conocer los detalles actualizados: “Tras las informaciones difundidas por los medios, el FC Lokomotiv anuncia que el equipo ha regresado a su centro de entrenamiento con todos sus efectivos y ha comenzado la preparación para los partidos de la Copa de Rusia y el Campeonato de Rusia.”

Además, catapultó la oportuna reacción de los involucrados para salvaguardar al equipo tras el lamentable incidente: “Todos los departamentos del club respondieron con prontitud, eficiencia y profesionalidad.”

Finalmente, se resalta los agradecimientos por el apoyo: “El FC Lokomotiv expresa su especial agradecimiento a la Liga Premier rusa y a la directiva del FC Fakel por su apoyo”.