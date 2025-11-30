La emoción del futbol continental ya tiene un punto culminante definido para la temporada 2026. La Confederación Sudamericana de Futbol (CONMEBOL) ha designado oficialmente al Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay, como el anfitrión de la gran final de la Copa Libertadores 2026.
Esta decisión reafirma la histórica relación de Uruguay con el torneo más prestigioso de Sudamérica, devolviendo la final única a un escenario que ya la albergó con éxito en 2021.
"El Estadio Centenario es un templo del fútbol sudamericano y mundial. Es un honor que la CONMEBOL haya confiado nuevamente en nuestra casa para recibir el partido más importante del continente en 2026," indicaron fuentes cercanas a la organización uruguaya.
El emblemático estadio, reconocido por la FIFA como Monumento Histórico del Fútbol Mundial, se vestirá de gala para recibir a los dos mejores equipos de la región, que competirán por alzar la codiciada Copa.
Sede confirmada
Torneo: Copa CONMEBOL Libertadores 2026
Sede: Estadio Centenario, Montevideo, Uruguay
Formato: Final Única
La elección de Montevideo sigue la estrategia de la CONMEBOL de rotar las sedes de las finales únicas, buscando llevar la fiesta del fútbol a diferentes países y ciudades con la infraestructura y pasión necesarias para un evento de esta magnitud.
La Sudamericana también tiene casa
En el mismo anuncio, la CONMEBOL confirmó que la final de la Copa Sudamericana 2026 se disputará en Barranquilla, Colombia. De esta manera, el continente ya tiene definidas las dos grandes paradas futbolísticas para dentro de dos años.