La emoción del futbol continental ya tiene un punto culminante definido para la temporada 2026. La Confederación Sudamericana de Futbol (CONMEBOL) ha designado oficialmente al Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay , como el anfitrión de la gran final de la Copa Libertadores 2026 .

Esta decisión reafirma la histórica relación de Uruguay con el torneo más prestigioso de Sudamérica, devolviendo la final única a un escenario que ya la albergó con éxito en 2021.

"El Estadio Centenario es un templo del fútbol sudamericano y mundial. Es un honor que la CONMEBOL haya confiado nuevamente en nuestra casa para recibir el partido más importante del continente en 2026," indicaron fuentes cercanas a la organización uruguaya.

El emblemático estadio, reconocido por la FIFA como Monumento Histórico del Fútbol Mundial, se vestirá de gala para recibir a los dos mejores equipos de la región, que competirán por alzar la codiciada Copa.