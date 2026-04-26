¿Cuándo y dónde ver Torino vs Inter de la J34 de la Serie A?

La Serie A entra en su recta final con un duelo clave en la Jornada 34: Torino recibe al Inter de Milán en el Olímpico de Turín en un partido que podría marcar un antes y un después en la lucha por el título que los Nerazzurri tienen con el Napoli.

¿Cómo se encuentra el liderato del Inter?

El conjunto de Chivu llega como líder sólido con 78 puntos y la posibilidad de ampliar aún más su ventaja en la cima. Su más cercano perseguidor, el Napoli, suma 69 unidades pero ya cuenta con 34 partidos disputados, uno más que el Inter, lo que abre la puerta para que los de Milán den un golpe casi definitivo.

Inter sigue en la cima incluso con partidos pendientes de sus rivales directos en la parte alta de la tabla | AP

Si el Inter consigue la victoria, podría colocarse a 11 puntos de distancia, una diferencia prácticamente lapidaria considerando que restaría apenas una jornada por disputarse en la temporada. El margen, además de amplio, reflejaría la consistencia del equipo a lo largo del campeonato.

Más allá de los números, el equipo dirigido por Chivu ha mostrado una regularidad que lo posiciona como el gran candidato al título. Su equilibrio entre defensa y ataque ha sido clave para sostener el liderato durante gran parte del torneo.

Alessandro Bastoni con el Inter de Milán l AP

Del otro lado, el Torino llega sin presión competitiva en esta fase final. Ubicado en la décimo tercera posición con 40 puntos, el conjunto granata ya no pelea por puestos europeos ni por evitar el descenso, lo que convierte este encuentro en una oportunidad para cerrar con dignidad.

A pesar de no tener objetivos en la tabla, el equipo dirigido por Ivan Jurić buscará complicar al líder y dejar una buena imagen ante uno de los rivales más dominantes de la temporada. La motivación pasará más por el orgullo deportivo que por la clasificación.

¿Una victoria más para el Inter?

El antecedente inmediato favorece ampliamente al Inter, que ha sabido imponerse con autoridad en sus compromisos recientes, consolidando una racha que lo mantiene en la cima. La localía también será un factor importante en un estadio que ha sido fortaleza.

Con todo en juego para uno y sin presión para el otro, el Inter vs Torino se perfila como un duelo contrastante y lo podrás ver este 26 de abril en punto de las 10:00, tiempo del centro de México, y podrás seguirlo a través de ESPN y Disney+.

Torino vs Como 1907 en Serie A I AP

Fecha: 25 de abril

Hora: 10:00

Estadio: Olímpico de Turín