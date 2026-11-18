El señalamiento ocurre en medio del acercamiento entre Claudia Sheinbaum y Xi Jinping / Especial

La representación diplomática aseguró que los principales ingredientes utilizados para fabricar fentanilo ilícito provienen del oriente y llegan a mediante redes internacionales

La Embajada de Estados Unidos en México volvió a colocar el tráfico de fentanilo en el centro de la discusión internacional, luego de señalar que los ingredientes químicos utilizados para fabricar esta droga sintética provienen principalmente de China y son aprovechados por organizaciones criminales mexicanas para producirla y distribuirla hacia territorio estadounidense.

A través de un mensaje difundido en la red social X el pasado martes, la representación diplomática lanzó una declaración que apunta directamente al origen de los precursores químicos: "El fentanilo no empieza en México. Sus ingredientes vienen principalmente de China". El pronunciamiento, atribuido al embajador estadounidense Ronald Johnson, retoma los señalamientos de Washington sobre las redes internacionales que abastecen a los grupos dedicados a la fabricación de drogas sintéticas.

El mensaje apareció en un momento especialmente significativo para las relaciones internacionales, debido a que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo un encuentro bilateral con su homólogo chino, Xi Jinping, el mismo 17 de noviembre, en el marco de las actividades del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026, celebrado en Shenzhen, China.

La Embajada de Estados Unidos en México señaló a China como principal origen de los precursores del fentanilo / Especial

El señalamiento también vuelve a poner bajo la lupa al Cártel de Sinaloa y al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organizaciones que, de acuerdo con las autoridades estadounidenses, participan en la producción y distribución de fentanilo ilícito mediante redes que conectan proveedores de sustancias químicas, laboratorios clandestinos y rutas de tráfico internacional.

¿Por qué Estados Unidos señala a China por el tráfico de fentanilo?

La postura de Washington se sustenta en investigaciones de la Administración para el Control de Drogas (DEA), que identifican a China como uno de los principales países de origen de sustancias químicas y equipos utilizados para la elaboración de fentanilo ilícito. Aunque muchos de estos productos tienen aplicaciones legales en diferentes industrias, las autoridades estadounidenses advierten que también pueden terminar en manos de organizaciones criminales.

Según la información difundida por la embajada, los grupos delictivos utilizan diferentes mecanismos para obtener estos materiales y trasladarlos hacia México, entre ellos declaraciones falsas sobre el contenido de los cargamentos, operaciones comerciales a través de terceros países y el aprovechamiento de empresas con actividades legítimas.

Claudia Sheinbaum y Xi Jinping sostuvieron una reunión bilateral durante las actividades de APEC 2026 / Especial

La representación estadounidense también recordó que algunos de estos productos "también pueden ser desviados para fabricar drogas como el fentanilo", una situación que dificulta su identificación y seguimiento, particularmente cuando se trata de sustancias utilizadas de manera habitual en procesos industriales.

En su Evaluación Nacional de Amenazas de Drogas 2025, la DEA identificó redes vinculadas con el Cártel de Sinaloa que adquieren precursores químicos procedentes de China e India para abastecer laboratorios clandestinos establecidos en México. El documento también señala la participación del CJNG en el mercado de drogas sintéticas destinadas a Estados Unidos.

¿Qué papel tienen los cárteles mexicanos en la fabricación de fentanilo?

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, el Cártel de Sinaloa y el CJNG se encuentran entre las principales organizaciones involucradas en la producción y el tráfico de fentanilo ilícito hacia Estados Unidos. Ambos grupos cuentan con redes de abastecimiento y distribución que les permiten participar en diferentes etapas de este mercado ilegal.

La DEA sostiene que parte de los precursores utilizados por estas organizaciones llega a territorio mexicano mediante operaciones comerciales que buscan ocultar su destino final. Una vez que las sustancias son desviadas hacia instalaciones clandestinas, pueden utilizarse para elaborar fentanilo que posteriormente es comercializado de manera ilegal.

El organismo estadounidense también ha documentado la utilización de equipos para fabricar pastillas que pueden parecer medicamentos legítimos, lo que representa un riesgo adicional para las personas que las consumen sin conocer su composición.

China ha rechazado los señalamientos estadounidenses sobre su responsabilidad en la crisis de opioides / Especial

¿Cómo respondió China a las acusaciones de Estados Unidos?

Las diferencias entre Washington y Pekín sobre el fentanilo no son nuevas. El gobierno chino ha rechazado en distintas ocasiones que se le atribuya la responsabilidad principal de la crisis de opioides en Estados Unidos y sostiene que también deben considerarse factores como la demanda interna de drogas y el funcionamiento de las redes criminales internacionales.

En el contexto de los enfrentamientos diplomáticos previos, la representación china en México acusó a Estados Unidos de "alimentar la violencia en México", al referirse tanto al consumo de sustancias ilegales como al tráfico de armas que llegan a territorio mexicano.

La postura expresada por China también ha sido que Washington debe "ver y tratar de manera objetiva y racional su propio problema del fentanilo en lugar de calumniar, difamar y echar la culpa a otros países".

Pekín sostiene que ha establecido medidas de control sobre diferentes sustancias relacionadas con el fentanilo y que mantiene mecanismos de cooperación internacional para combatir su tráfico. No obstante, las autoridades estadounidenses consideran que persisten problemas relacionados con proveedores y redes que facilitan el acceso a precursores químicos.

¿Qué tiene que ver la reunión de Claudia Sheinbaum con Xi Jinping?

El nuevo señalamiento estadounidense coincidió con una etapa de acercamiento diplomático entre México y China, luego de que Claudia Sheinbaum viajara a Shenzhen para participar en las actividades de APEC 2026 y sostuviera una reunión bilateral con Xi Jinping.

Durante el encuentro, ambos mandatarios abordaron el fortalecimiento de la relación entre sus países y las oportunidades de cooperación en áreas estratégicas. Para el gobierno mexicano, la participación en este foro representa una oportunidad para ampliar sus vínculos comerciales, tecnológicos y científicos con las economías de la región Asia-Pacífico.

La relación con China resulta relevante para México por su participación en cadenas de suministro, comercio internacional e inversiones. Al mismo tiempo, Estados Unidos continúa siendo un socio fundamental para la economía mexicana y mantiene una agenda bilateral en la que el combate al tráfico de drogas ocupa un lugar prioritario.