Ambas selecciones chocarán para buscar afianzar el primer lugar del Grupo A de la UEFA Nations League

El encuentro entre Francia y Bélgica se llevará a cabo el próximo 5 de octubre de 2026 a las 12:45. Partido correspondiente a la 4.ª jornada de la UEFA Nations League del Grupo A; encuentro que se podrá disfrutar en Sky Sports, Sky+, izzi.

Las dos mejores selecciones del Grupo A colisionarán para ir definiendo quiénes serán los primeros invitados para los Cuartos de Final de la UEFA Nations League.

¿Cómo llegan ambos equipos?

La Selección de Francia llega a este encuentro después de empatar ante Italia por goleada y de vencer a Turquía y a la misma Bélgica; pese a la ausencia de Mbappé, los dirigidos por Zinedine Zidane mantienen paso firme hacia la siguiente ronda.

Michael Olise será el jugador a seguir para que Francia busque otra victoria ante los belgas, siendo de las piezas más importantes del conjunto francés.

Bélgica ante Francia en la J2 de Nations League | X:@equipedefrance

Por su parte, Bélgica vive una reestructuración después de vivir una época dorada y de quedar eliminados en el Mundial 2026 ante España; pese a todo eso, han logrado imponerse a Italia y Turquía, pero cayeron ante Francia.

Este será un partido muy importante para ambos, ya que de conseguir el triunfo estarían estableciendo el camino hacia el título europeo.

Bélgica vs Francia en la J2 de la Nations League Jugada | X:@equipedefrance

¿Dónde ver Croacia vs. Inglaterra?

El encuentro entre Francia y Bélgica se llevará a cabo el próximo 5 de octubre de 2026 a las 12:45 en el Stade de France, partido correspondiente a la 4.ª jornada de la UEFA Nations League del Grupo A; encuentro que se podrá disfrutar en Sky Sports, Sky+, izzi.