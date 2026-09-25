Roberto Mancini iniciará oficialmente su segunda etapa al frente de Azzurri, mientras que Mark van Bommel tendrá su primer partido como seleccionador de los Diablos Rojos

La actividad internacional regresa después de la Copa del Mundo de 2026 con el inicio de una nueva edición de la UEFA Nations League, competencia que desde su primera jornada ofrecerá uno de los enfrentamientos más atractivos entre Italia y Bélgica.

El encuentro también marcará el comienzo de nuevos procesos para ambas selecciones. Roberto Mancini iniciará oficialmente su segunda etapa al frente de Italia, mientras que Mark van Bommel tendrá su primer partido como seleccionador de Bélgica después de tomar el lugar de Rudi Garcia.

Selección de Italia | x:@Azzurri_En

Italia busca dejar atrás otro fracaso mundialista

La Azzurra vuelve a la actividad después de sufrir un duro golpe al quedarse fuera de su tercera Copa del Mundo consecutiva. Italia logró seis victorias durante la fase de clasificación, pero terminó disputando el repechaje y fue eliminada por Bosnia y Herzegovina con un contundente 4-1.

Aquella eliminación terminó con el proceso de Gennaro Gattuso y abrió las puertas para el regreso de Mancini, quien ya dirigió al combinado italiano entre 2018 y 2023. Ahora, el estratega buscará reconstruir a la selección y comenzar un nuevo proceso con la mira puesta en el Mundial de 2030.

Thibaut Courtois y Senne Lammens, porteros de Bélgica | AP

Bélgica, por su parte, llega después de una destacada participación en el Mundial de 2026. Los Diablos Rojos consiguieron avanzar hasta los Cuartos de Final, instancia en la que fueron eliminados por España con marcador de 2-1, resultado que posteriormente derivó en la salida de Rudi Garcia.

Ahora será Mark van Bommel quien tome las riendas de una generación que buscará mantenerse entre las principales selecciones europeas. Italia y Bélgica forman parte del Grupo A1, junto a Francia y Turquía, por lo que sumar desde la primera jornada será importante para sus aspiraciones en el torneo.

Donnarumma no pudo llevar a Italia a la Copa del Mundo | AP

¿Dónde y a qué hora ver Italia vs Bélgica?