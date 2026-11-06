En RÉCORD te presentamos todos los detalles para seguir el duelo que puede definir a los equipos de la Liguilla

Última oportunidad para pelear por la Liguilla. Atlético de San Luis y Pumas se juegan la temporada en la última jornada de la Liga Femenil pues, con ambos equipos con posibilidades de quedar fuera del Top 4, una victoria es necesaria. El juego de Jornada 14 se jugará este viernes 6 de noviembre en el Olímpico Universitario y se podrá seguir en streaming por ViX así como las redes sociales de la Liga.

Así llegan los equipos

Pumas llega al partido de última jornada con la misión de sí o sí, ganar el juego para poder clasificar a la siguiente ronda sin depender de otros equipos. Actualmente las universitarias marchan cuartas en el Grupo B con 17 unidades, dos menos que el tercer lugar y uno más que el quinto y sexto. Ante esto, no puede dejar ir puntos en casa.

Una victoria las llevaría a la Liguilla pues el tercer puesto está ocupado por la potosinas. En caso de ganar, aseguraría su lugar como tercero del grupo y se enfrentaría al segundo lugar del Grupo A que sería o Tigres o Rayadas.

Pumas Femenil celebra ante Atlas en CU | IMAGO7

San Luis por su parte, no quiere poner en riesgo su pase a la fiesta grande, la cual sería la primera en la historia de la institución. Con 19 unidades, les basta un empate para poder amarrar su lugar en la Liguilla pues quedaría fuera de alcance de Pachuca.

En caso de perder en CU, Atlético de San Luis dependería del resultado de Pachuca ante Puebla para saber su fortuna. Si las Tuzas podrían desplazar a las potosinas con un triunfo pero un empate o derrota, llevaría a las rojiblancas a la Liguilla.

Jugadoras de Atlético de San Luis celebrando anotación ante Tigres | MEXSPORT

Historial entre ambos

Atlético de San Luis, además de la actualidad, llega con dos partidos sin caer ante las universitarias. En su último juego terminaron empatadas a un gol por bando mientras que hace dos se llevaron el resultado 2-1 en CU.

Pese a los últimos resultados, Pumas tiene ventaja en el balance total. Desde 2019, las felinas han logrado ganar en 10 ocasiones, por sólo dos de las potosinas, además de dos empates.