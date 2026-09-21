Los angelinos buscan su primera victoria de la temporada

Los Angeles Rams y New York Giants están listos para protagonizar uno de los encuentros más llamativos de la Semana 2 de la NFL con el tradicional Monday Night Football. El partido está programado para este 21 de septiembre a las 18:15 horas del centro de México, con transmisión por ESPN y Disney+.

El juego se disputará en el SoFi Stadium de Inglewood. El compromiso enfrentará a dos equipos que llegan con sensaciones completamente distintas después de sus respectivos debuts en la temporada 2026.

George Kittle, ala cerrada de San Francisco 49ers, en partido ante Los Angeles Rams, en Melbourne, Australia | AP

¿Cómo llegan?

Los Rams llegan con la urgencia de reaccionar después de una dolorosa derrota por 27-7 ante los San Francisco 49ers en Melbourne, Australia. El equipo de Sean McVay tuvo dificultades para mover el balón y terminó con apenas siete puntos, por lo que buscará ofrecer una imagen diferente frente a su público.

Uno de los principales pendientes para Los Ángeles estará en su ofensiva. Matthew Stafford tuvo un estreno complicado, al completar el 60 por ciento de sus pases para 155 yardas y una intercepción, por lo que el veterano quarterback tendrá la responsabilidad de recuperar el ritmo y conducir a su equipo hacia su primera victoria.

George Kittle, ala cerrada de San Francisco 49ers, en partido ante Los Angeles Rams, en Melbourne, Australia | AP

Además, los Rams deberán estar atentos al estado físico de Puka Nacua. El receptor se perdió los entrenamientos del viernes y sábado debido a una lesión en la cadera y aparece como cuestionable para el encuentro, mientras que el safety Kamren Kinchens está descartado y Jordan Whittington figura como dudoso.

Del otro lado, los Giants aterrizan en California con la confianza que les dejó su triunfo 28-20 sobre los Dallas Cowboys. New York mostró una ofensiva productiva y una defensa capaz de presionar constantemente al rival, iniciando con el pie derecho la era de John Harbaugh.

Una de las figuras a seguir será Jaxson Dart, quien ante Dallas completó 23 de 29 pases para 230 yardas y tres touchdowns, además de aportar 54 yardas por tierra. El quarterback buscará repetir esa actuación ante una defensiva de los Rams que no consiguió generar suficiente presión sobre Brock Purdy en su primer partido.

Giants se impuso con facilidad a Dallas | AP

La prueba de fuego para las defensivas

El duelo también representará una prueba para ambas defensivas. Mientras Los Ángeles necesita frenar a Dart y a un ataque que tuvo una actuación destacada ante Dallas, los Giants deberán contener a Stafford y a las armas ofensivas de los Rams. Sean McVay ha destacado precisamente la intensidad y energía que mostró la defensa neoyorquina en la Semana 1.

Fecha: 21 de septiembre

Hora: 18:15

Estadio: SoFi