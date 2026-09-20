Edgar Cadena sigue en riesgo de perderse el Mundial de Ciclismo por retraso en su visa

El ciclista mexicano informó que su visa canadiense ya fue aprobada, pero todavía no recibe el documento

Edgar Cadena mantiene en suspenso su participación en el Mundial de Ciclismo de Ruta 2026, debido a que todavía no recibe su visa para viajar a Canadá. La competencia comenzará este domingo 20 de septiembre en Montreal.

El mexicano explicó que el trámite comenzó con anticipación y que, pese a las dificultades para conseguir una cita, finalmente pudo completar el proceso y obtener la aprobación. Sin embargo, la entrega del documento se ha retrasado más de lo previsto.

Edgar Cadena, otro talento del ciclismo mexicano | edgar_chuky

¿Qué dijo Edgar Cadena sobre el problema de su visa?

“Lamentablemente, aún no es segura mi participación en el Mundial de Ciclismo, ya que mi visa aún no ha llegado”, escribió Cadena en su comunicado vía redes sociales.

El ciclista también señaló que la situación no depende de él, de la Unión Ciclista de México ni de las personas que participaron en el proceso. Además, detalló que prácticamente ha cubierto por su cuenta los gastos de la visa, viajes y gestiones, incluida una empresa especializada en trámites migratorios.

Para Cadena, estar en el Mundial representa uno de los grandes objetivos de su carrera, por lo que continúa entrenando mientras espera una solución. El seleccionado mexicano busca llegar a tiempo para competir en la prueba de ruta y acompañar a Isaac del Toro.

Edgar Cadena durante una competencia de ciclismo | edgar_chuky

Por el momento, sigo entrenando con la esperanza de que la visa llegue y poder participar en la prueba de ruta, ayudar a Isaac y representar a México como nos gustaría

Cadena busca una solución para llegar al Mundial

El ‘Chucky’ informó que actualmente mantiene conversaciones con un abogado migratorio para conocer si existe alguna posibilidad de agilizar la entrega de su visa. No obstante, reconoció que por ahora no existe ninguna certeza sobre su participación.

La situación ya afecta su presencia en la competencia, pues Cadena se perderá la prueba contrarreloj de este domingo y mantiene en duda su participación en la carrera de ruta del 27 de septiembre. Su ausencia sería relevante para el equipo mexicano que acompañará a Isaac del Toro.

Edgar Cadena podría no correr en el Mundial de Ciclismo | edgar_chuky

Mientras espera noticias, el ciclista agradeció a las personas que lo han apoyado durante el proceso, entre ellas Carolina Rodríguez, y aseguró que seguirá preparado por si finalmente recibe el documento a tiempo.