El Búho, réferi de lucha libre, perdió la vida durante función en Hidalgo después de recibir un peligroso castigo

El Búho recibió el impacto del Hijo de Fishman sobre el ring | Especial

Gerardo Germán Pineda se desvaneció sobre el ring tras una acción en la que habría recibido un martinete por parte del Hijo de Fishman

La lucha libre hidalguense se encuentra de luto por el fallecimiento de Gerardo Germán Pineda, mejor conocido como El Búho, quien perdió la vida durante una función realizada en el Deportivo 11 de Julio, en Mineral de la Reforma.

Podría interesarte Lucha Revelan nuevos detalles sobre la muerte de PAC; esto se sabe

De acuerdo con los reportes publicados tras el incidente, El Búho habría recibido un martinete, uno de los movimientos más peligrosos de la lucha libre, por parte del Hijo de Fishman.

Después de la acción, el réferi no volvió a levantarse y la función tuvo que ser interrumpida para solicitar atención médica. Los cuerpos de emergencia acudieron al inmueble para atender a Gerardo Germán Pineda, pero los paramédicos confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

¿Qué es el martinete, uno de los castigos más peligrosos de la lucha libre?

Este castigo consiste cargar al rival y colocarlo de cabeza entre las piernas y llevarlo hacia la lona, generando una fuerte compresión en la zona cervical. Por el riesgo de lesiones graves, es un movimiento prohibido en la lucha libre mexicana.

Este fue el momento en que El Hijo de Fishman le aplicó el martinete al Búho | Redes sociales

La peligrosidad se debe al impacto y la presión que puede recibir el cuello y la cabeza. El resultado de una mala ejecución repercute en lesiones cervicales, conmociones, parálisis e incluso la muerte.

¿Quién era El Búho?

El Búho contaba con una trayectoria de casi tres décadas como réferi y anteriormente también fue luchador durante 15 años bajo el personaje de El Búho Negro II.

Gerardo Germán Pineda 'El Búho' recibió un martinete que le costó la vida | Especial

A lo largo de su carrera impartió justicia en encuentros protagonizados por figuras como Mil Máscaras, Canek, Dos Caras, El Hijo del Santo, Solar, Último Guerrero y Blue Panther.

Detienen al Hijo de Fishman tras la muerte de El Búho

Tras el fallecimiento del réferi, el Hijo de Fishman fue detenido y quedó a disposición de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, que inició las investigaciones para deslindar responsabilidades por lo ocurrido durante la función.

El Hijo Fishman ya se encuentra detenido por el caso | IG hijodefishman