¡Empate de locura! Necaxa y Toluca reparten puntos en feria de goles

Una partido electrizante. De la mano de Diber Cambindo, Necaxa rescató el empate a tres en los últimos minutos ante Toluca, para así mantenerse como uno de los cuatro equipos invictos en esta Clausura 2024.

Toluca empezó el partido totalmente volcado al frente el partido lo que les permitió rápidamente amenazar el área del conjunto local y conseguir la ventaja en el marcador. Apenas a los cinco minutos, Brian García avanzó por la banda derecha para posteriormente sacar un centro raso, el cual fue empujado por Jean Meneses ante una portería vacía. El conjunto escarlata no se quedó conforme con esta anotación y siguió presionando para conseguir lo antes posible una segunda anotación en el compromiso; sin embargo, no lograban concretar su llegadas lo cual comenzó a darle vida a los locales.

Esta falta de puntería por parte de Toluca fue aprovechada por los dirigidos por Eduardo Fentanes ya que al minuto 27' igualaron el marcador. Diber Cambindo aprovechó un rebote para entrar al área grande y posteriormente bombear la esférica ante la salida prematura de Volpi y así igualar el electrónico. Cuando parecía que llegaría el medio tiempo con la paridad en el marcador dominando el conjunto hidrocálido tuvo una nueva oportunidad y no la desaprovechó para ponerse en ventaja. Ante la presión de varios rivales, Brayan Garnica optó por recortar a un defensor y posteriormente sacar un disparo ligeramente acomodado a la izquierda del guardameta brasileño para sorprenderlo y conseguir la anotación.

Para la segunda parte, los comandados por Renato Paiva tomaron un segundo aire y comenzaron con su plan de hacerle la diablura al Necaxa. Primero al 68', Meneses mandó un centro desde los linderos del área, el cual fue rematado de volea por Tomas Belmonte para poner el 2-2. Posteriormente, la mala suerte se hizo presente para los rayos al anotarse en propia puerta, esto después de que el guardameta había logrado atajar un disparo de Edgar López, pero al momento de intentar reincorporarse terminó por empujar el balón al fondo de su portería.